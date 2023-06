Les 5 plus jolies routes de France

Alors qu’il est possible de retrouver de spectaculaires routes en France, il est aussi possible d’y retrouver des routes somptueuses.

Avec de très nombreuses routes sur le sol Français, il y en a clairement pour tous les goûts. Place aux plus jolies routes qui sont à parcourir.

La route des vins d’Alsace

Parcourant toute la région du Nord au Sud, soit de Marlenheim à Thann, la route des vins d’Alsace est longue de 170 kilomètres et traverse pas moins de 73 communes, entourées de vignes. Utilisable toute l’année, cette route recèle de nombreuses surprises et de grandes fêtes du vin y sont organisées l’été.

La corniche de l’Estérel

Praticable depuis 1903, la corniche longe la Méditerranée de Saint-Raphaël à Cannes. Pendant 30 kilomètres, la route est même parsemée de calanques.

La route des Châteaux de la Loire

En pleine Vallée de la Loire, c’est un trajet historique qui se présente. Situé entre Angers et Chambord, ce parcours suit le cours du fleuve sur plus de 330 kilomètres. De nombreuses résidences royales sont situées tout au long du voyage, comme le Château d’Ambroise. La dernière demeure de Léonard de Vinci.

La route des corniches en Méditerranée

Trois itinéraires différents sont proposés par cette route. Entre Nice et Menton, se trouvent la grande, la moyenne et la basse corniche. Ces dernières longent la Riviera française et permettent de rejoindre les stations balnéaires les plus réputées de la côte.

Les routes de la lavande

À parcourir absolument de juin à août. En cette période, la Provence voit sa lavande en fleur. Et sur les six circuits qui sont proposés, il sera possible d’y retrouver distilleries et autres points de vente. Sans oublier la visite à Grasse, la capitale mondiale du parfum.

