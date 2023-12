L’émission Mariés au premier regard de retour sur la chaîne M6 à la télévision > Après une première saison appréciée du public, voilà que l’émission Mariés au premier regard retrouve le chemin des diffusions, pour une deuxième saison inédite. Vous pouvez voir la nouvelle saison de l’émission Mariés au premier regard sur M6 en vidéo, à partir de 21 heures ce lundi 6 novembre.

Ce soir, Charlène, 30 ans, Caroline, 27 ans, Florian, 28 ans, et Raphaël, 29 ans, participent à cette nouvelle aventure, cette expérience toujours basée sur la compatibilité amoureuse. Pour participer pleinement à l’émission, ils sont soumis à divers questionnaires, et à de multiples tests scientifiques. Leurs résultats sont alors analysés puis regroupés par Catherine Solano, médecin sexologue, Pascal De Sutter et Jean-Luc Beaumont, tous deux docteurs en psychologie.

Voir la nouvelle saison de l’émission Mariés au premier regard sur M6 et 6Play en vidéo replay

Le but de la manœuvre est simple, former des couples en fonction des résultats. Si les participants venaient à accepter, ils ne se feraient connaissance que lors du jour du mariage, organisé devant le maire et leur famille respective. La venue du nouvel expert permet également de pousser la démarche un peu plus loin, puisque l’on retrouve des tests dédiés aux croyances et aux valeurs.

Il est possible de voir la nouvelle saison inédite de l’émission Mariés au premier regard sur la chaîne M6, à partir de 21 heures ce 6 novembre. L’émission sera également à regarder sur 6Play en vidéo replay, plus tard dans la soirée et une fois la diffusion de l’émission terminée.

