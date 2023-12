Mariés au premier regard sur M6 : Voir le dernier épisode en vidéo streaming

Mariés au premier regard sur M6 : Voir le 4e épisode en vidéo streaming > Devenue un rendez-vous incontournable pour des millions de téléspectateurs, l’émission Mariés au premier regard revient sur M6, pour son 4e épisode. Au programme, un nouveau couple et un suivi des couples déjà présentés.

La science peut-elle nous aider à trouver l’amour ? C’est la question à laquelle l’émission Mariés au premier regard tente de répondre, alors que les sites de rencontres se multiplient et que les moyens de trouver son âme sœur semblent bien plus nombreux qu’auparavant.

Toutefois, un certain constat s’impose en France. La vie en concubinage est plus tardive que par le passé, le nombre de mariages baisse, la durée de vie de ces unions est plus courte que dans le temps, et, surtout, le taux de divorce explose ; aujourd’hui, ils ne sont pas moins de 13 millions de célibataires à travers l’Hexagone.

La chance est-elle le seul moyen de trouver son partenaire idéal ? Cette chance ne peut-elle pas être aidée par la science ? C’est une certitude pour Catherine Solano, Pascal de Sutter, et Stéphane Édouard, qui ont organisé une expérience, inédite, pour tester la compatibilité amoureuse.

Après avoir analysé des milliers de profils et réalisé des tests reconnus scientifiquement sur des hommes et des femmes célibataires de 25 à 45 ans, ils ont formé des couples, qui, selon le résultat des études, ont tout pour vivre ensemble durablement.

Mariés au premier regard est à regarder sur M6 à partir de 20 heures 55, mais sachez que vous pouvez aussi voir le 4e épisode en vidéo streaming sur Internet.

Dans les faits donc, ces deux personnes ne se verront que lors de leur cérémonie de mariage, et deux choix s’offrent à eux. Soit dire oui et poursuivre l’aventure, ou dire non et repartir chez eux.

Dans ce 4e épisode de Mariés au premier regard sur M6, l’on découvre un nouveau couple qui va peut-être se dire oui, et l’on suivra leur voyage de noces, leur emménagement ensemble, mais également leur vie de jeunes mariés au quotidien.

