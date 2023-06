Envoyé Spécial sur les maisons écolos et le Yémen en vidéo sur France 2 à la télévision > Pour ce nouveau numéro de l’émission Envoyé Spécial ; et en cas de non-changement dans l’actualité, les maisons écolos sont mises en avant. Vous pouvez voir l’émission Envoyé Spécial sur les maisons écolos et le Yémen en vidéo sur France 2, à partir de 21 heures ce 8 février 2018.

Au sommaire de l’émission, et sous réserve d’un changement dans l’actualité, Envoyé Spécial se penche sur les maisons écolos et le fiasco qu’elles peuvent représenter. C’est pourtant le rêve de milliers de propriétaires, une maison bâtie avec des matériaux durables, qui soit économe en énergie, et qui soit située dans un quartier riche en espaces verts. Depuis une dizaine d’années maintenant, les écoquartiers se veulent exemplaires et fleurissent partout en France. Mais tiennent-ils réellement toutes leurs promesses ?

Voir l'émission Envoyé Spécial sur les maisons écolos et le Yémen en vidéo sur France 2 et en replay sur France TV

Direction ensuite le Yémen, pour y découvrir un sujet sur les enfants de la guerre. Ici, la réalisatrice Yéménite Khadija Al Salami a confié sa caméra à Ahmed, onze ans, Rima, huit ans, et Youssef, neuf ans. Ces trois enfants vivent depuis trois années désormais sous les bombardements quotidiens de l’aviation Saoudienne. Si les caméras ne peuvent plus pénétrer dans le pays, ces enfants racontent cette guerre oubliée.

Il vous est possible de voir l’émission Envoyé Spécial sur les maisons écolos et le Yémen en vidéo sur France 2, dès 21 heures ce jeudi. Les reportages de l’émission seront également à revoir en replay sur le site de France TV, sur Internet.

