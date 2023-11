Electronic Arts et la grogne des joueurs sur Star Wars BF2, et un carton pour le jeu Dead by Daylight > Ce nouveau week-end jeu-vidéo s’annonce riche en annonces, mais il y en a une qui, tout particulièrement, attire l’attention. Ici, l’on évoque alors la polémique qui n’aura eu de cesse d’enfler sur Star Wars Battlefront 2, au point qu’EA aura désactivé le système de micro-transactions ; temporairement.

Il n’y a pas à dire, Star Wars Battlefront 2 est un titre aux qualités indéniables, mais ce dernier aura fait face à la grogne des joueurs, évoquant simplement un jeu en pay-to-win ; comprenez par là, payer pour gagner. Au cœur de la polémique, l’on retrouve alors le prix des héros trop élevé, mais surtout des avantages trop présents et prononcés pour les joueurs qui achètent des crédits. Avec des retours de plus en plus négatifs sur le sujet, Electronic Arts n’aura pas d’autres choix que de désactiver la fonction temporairement. Notons néanmoins que cette fonctionnalité sera remise en ligne une fois les problèmes d’équilibre corrigés et après une refonte totale du système. Il sera notamment question d’une durée réduite pour obtenir les améliorations et personnages sans payer, d’un système de récompenses revu à la fin des parties, d’une correction du matchmaking afin de permettre d’être mis en relation avec des ennemis au même niveau, ainsi que de l’implémentation de la customisation, une fonction qui n’a pas été disponible au lancement du jeu.

La polémique sur Star Wars Battlefront 2, Mario plus vendu que Call of Duty et 3 millions pour Dead by Daylight

Dans un tout autre univers, Mario aura frappé un grand coup au Japon, puisque les ventes de jeux-vidéo sont en la faveur du plombier Italien. Pour la période du 6 au 12 novembre, Super Mario Odyssey (73 315) repasse devant Call of Duty WW 2 (67 044), avec un peu plus de 6 000 exemplaires d’avance. Splatoon 2 complète le podium, mais se retrouve toujours très loin des leaders (23 130). Enfin, soulignons le succès complet pour Dead by Daylight, le titre de Starbreeze Studios. En faisant son entrée sur le marché Asiatique grâce à la PS4 de Sony, le studio à l’origine de spin-offs et autres adaptations de films en profite pour annoncer fièrement que son titre s’est écoulé à plus de 3 millions de copies ; un beau parcours.

