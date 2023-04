Contrats d’assurance-vie : attention aux abus des assureurs

L’Association de Consommation Logement Cadre de Vie (CLCV) a dénoncé certains excès.

En effet, l’association a publié une seconde édition de l’enquête assurance vie et des pratiques inégalitaires sont soulignées. Notamment dans le cas de la politique de rémunération et dans les frais d’entrée et de gestion.



Premier constat, les vieux contrats ont des frais d’entrée élevés. C’est sur la base des déclarations des assureurs, que l’association a calculé une moyenne des frais d’entrée ou de versement. Ainsi, il est bon de noter que les contrats en cours de commercialisation ont une moyenne de 2,31 %. Contre 3,09 % pour les contrats commercialisés par les banques de réseau. Enfin, les assurances vie fermées à la commercialisation se hissent à 3,48 %. À noter qu’une ouverture d’assurance vie sur Internet ne verra aucun frais d’entrée. Soit un premier abus des assureurs. Puisque le détenteur d’un contrat ancien connaîtra des frais de 3,5 % sur chaque virement. Le bilan est le même pour les frais de gestion. Sauf que, cette fois-ci, ce sont les contrats les plus récents qui connaissent le plus de frais.



Rendements et bénéfices



Les rendements peuvent aller du simple au quadruple selon la CLCV. Le contrat le moins bien rémunéré possède un rendement de 0,75 %. Tandis que le meilleur rendement se hisse à 3,5 %. La moyenne, de son côté, est à 1,90 %, contre 2,04 % une année auparavant. À souligner également que les assureurs ne distribuent pas tous les bénéfices. En moyenne, les assurance vie affichent une redistribution de 75 à 90 %. Le reste étant la marge des assureurs. Là aussi, il existe de grandes différences de rémunération entre les établissements. Mais aussi dans le même établissement.