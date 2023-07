Documentaire le monde de Jamy sur France 3 > Nouveau documentaire inédit du monde de Jamy sur France 3. Ce soir, le téléspectateur pourra découvrir quelques faits surprenants, toujours dans le contexte des vacances. Le monde de Jamy est à voir sur France 3, à partir de 20 heures 50 à la télévision.

Lorsque l’on est en été, les vacanciers sont fréquemment plongés dans un environnement différent de leur quotidien, avec tous ses charmes, mais également ses imprévus. Dès lors, la marée peut rapidement prendre au piège les aventuriers, et l’on retrouve également de fortes chaleurs, des insectes et des aléas lors de randonnées en montagne. Mais quels sont les effets du soleil sur notre peau et comment en profiter pleinement ? Comment réussir à faire face au vertige en altitude ou aux caprices de la météo ? Où réussir à trouver à manger et à boire dans la nature sauvage ? Autant de questions qui trouveront une réponse.

Le monde de Jamy à voir sur France 3 : Mer, montagne, campagne ils veillent sur nos vacances en France à revoir en replay

Ainsi, Myriam et Jamy partent en direction des surprises que réservent les sites naturels les plus appréciés de France, et se livrent, pour l’occasion, à de multiples expériences et des mises en situation. Dès lors, Jamy se fait emporter par un courant de baïne (piège de bord de mer) sur la côte Atlantique, tandis que Myriam s’enfonce volontairement dans les sables mouvants de la baie du Mont-Saint-Michel. Il sera également question, pour les deux animateurs, de mettre à l’épreuve leur peur du vide, sur l’arête de l’Aiguille du Midi.

L’émission Le monde de Jamy est à voir sur France 3, dès 20 heures 50. Le documentaire mer, montagne, campagne, ils veillent sur nos vacances en France est à revoir en replay sur Internet, sur le site de France Télévisions.

