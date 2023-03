L’émission Envoyé Spécial sur France 2 : Vidéo replay documentaire sur arnaques, viol et Namibie > Sur France 2, l’émission Envoyé Spécial reprend du service et entend bien faire découvrir aux téléspectateurs, de nouveaux sujets touchant de près, ou d’un peu plus loin, l’actualité.

Comme d’habitude, la programmation pourrait être modifiée en fonction de l’actualité persistante en France, mais, pour le moment, l’on devrait retrouver trois sujets forts, et un portrait d’une personne assez importante.

Dès le début de la soirée, c’est un sujet portant sur l’arnaque à la charité qui se dresse. Pas moins de six mois d’enquêtes ont été nécessaires pour montrer comment des tour-opérateurs peu scrupuleux proposent des circuits humanitaires, clé en main pour 2 000 euros.

Le plus grave est à venir, puisque l’on retrouve des orphelinats montés de toute pièce pour y accueillir les touristes ou des enfants volés à leurs parents, afin d’y jouer de faux orphelins.

Suite à cela, Envoyé Spécial se penche sur le viol à domicile, où le viol conjugal est un crime aussi banal que tabou. S’il est difficile à nommer pour les victimes, il est également compliqué à admettre dans une société ou subsiste encore l’idée de devoir conjugal.

L’émission Envoyé Spécial est à voir sur France 2 dès 20 heures 55. Le vidéo replay du documentaire sur les arnaques, le viol et la Namibie sera aussi disponible sur Internet, sur le site de France Télévisions.

Avant de se consacrer au portrait de l’émission, Envoyé Spécial prend la direction de la Namibie, pour y découvrir la rédemption des braconniers. John Kasaona, fils de berger, montre aux populations l’intérêt de vivre en harmonie avec la nature, mais aussi de protéger l’environnement.

Enfin, le téléspectateur va pouvoir découvrir le portrait de Xavier Beulin, le roi des paysans. Agriculteur du Loiret, mais également homme d’affaires, il est le président de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles.