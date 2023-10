L’Amour est dans le pré épisode de cette semaine à voir en vidéo : Regarder ADP en streaming

L’Amour est dans le pré épisode 29 à voir en vidéo : Regarder ADP en streaming > L’aventure ; plutôt longue pour certains, regorge de faits marquants. Dans cette nouvelle saison, les agriculteurs sont nombreux à se laisser aller, et préparent, de ce fait, une saison historique.

Ce soir, c’est au tour de Marianne, Bruno et Didier de partir en week-end avec celle ou celui qui leur aura fait la meilleure impression lors du séjour à la ferme ; après un début de sentiment notamment pour certains.

Dans un premier temps, c’est vers la Bretagne que l’on retrouve Marianne en compagnie d’Yves, son éleveur de vaches laitières. Alors que ce dernier est plus détendu qu’à l’accoutumer, il va organiser un grand dîner pour présenter Marianne à une vingtaine de proches, et révélera, dans le même temps, un certain talent pour le chant.

Ce séjour est alors l’occasion de savoir si ces deux timides parviendront à s’ouvrir l’un à l’autre.

L’Amour est dans le pré épisode 29 à voir en vidéo : Regarder ADP en streaming

En région Parisienne, ensuite, Bruno y rejoindra une Laetitia particulièrement enthousiaste à l’idée de le recevoir. Cette dernière lui présentera d’ailleurs ses deux meilleures amies.

L’Amour est dans le pré épisode 29 est à voir en vidéo sur M6 à partir de 20 heures 55 ce 17 octobre, mais sachez que vous pouvez également regarder ADP en streaming, dès que vous le souhaitez, sur Internet.

Le soir de l’arrivée de l’agriculteur, un dîner romantique leur permettra de se retrouver ; leur relation parviendra-t-elle à franchir un nouveau cap ?

Enfin, cet épisode de l’Amour est dans le pré se conclut avec Didier, qui se retrouve, avec sa prétendante, dans une thalassothérapie à Saint-Jean-de-Luz. Alors que le couple est plus proche que jamais, il continuera tout de même à se découvrir.

J’aime ça : J’aime chargement…