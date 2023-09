Voir Dossier tabou sur M6 en vidéo : L’Islam en France en replay > Alors que l’on assiste à de nombreuses nouvelles émissions, c’est au tour de la chaîne M6 de proposer un nouveau concept télévisuel, avec Dossier tabou.

Présentée par Bernard de La Villardière, l’émission documentaire Dossier tabou se penche sur les questions ; souvent épineuses, qui animent notre société et suscitent la controverse, allant jusqu’à diviser l’opinion, un peu comme le premier sujet abordé par Dossier tabou, l’Islam en France et la République Française.

Depuis les attentats terroristes de janvier et de novembre 2015, ce thème n’aura eu de cesse de hanter les médias et la population et les récents débats sur le port du burkini n’en sont qu’une illustration supplémentaire.

Dans ce premier numéro de Dossier tabou, les journalistes ont découvert que plusieurs courants de l’Islam ; financés par des puissances étrangères, se livraient une féroce concurrence sur le territoire national.

Face à l’absence de gouvernance, une fédération tenterait même de mettre la main sur tous les Musulmans de France ; l’Union des organisations islamiques de France (UOIF).

Vous pouvez voir Dossier tabou sur M6 en vidéo à partir de 20 heures 55 ce 28 septembre, ou regarder le sujet l’Islam en France en replay sur Internet dès que vous le souhaitez.

Les journalistes sont également partis à la rencontre de ces Musulmans respectueux de la République et qui sont les premiers à dénoncer les dérives de la gestion de leur culte ; une opacité qui empêcherait la naissance d’un véritable Islam en France.

Concernant la question du voilement des femmes, celle qui divise les Français, elle a permis à des Musulmanes qui souffrent d’amalgames de s’exprimer, tout en revendiquant le droit d’exprimer leur appartenance religieuse, mais en rejetant la surenchère salafiste.

