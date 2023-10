Des Racines et des Ailes du domaine de Chambord aux châteaux d’Écosse sur France 3

Des Racines et des Ailes du domaine de Chambord aux châteaux d’Écosse ce 7 octobre sur France 3 > France nous propose un nouveau voyage inédit pour cette soirée. Les merveilleux paysages prennent alors une place prépondérante dans la découverte, du domaine de Chambord aux nombreux châteaux d’Écosse.

Pour cette soirée, l’émission Des Racines et des Ailes consacre son numéro au très imposant domaine de Chambord, situé dans le Val de Loire.

Construit pour satisfaire le rêve de François 1er désireux de faire rayonner son pouvoir à travers toute l’Europe, le château est alors conçu pour symboliser sa grande puissance.

Constitué d’un donjon et de quatre tours ; comme le souhaitait le roi, il aura fallu attendre le roi Louis XIV ; que l’on connaît sous le nom de Roi-Soleil, pour le château ressemble à ce que l’on connaît aujourd’hui.

Si le domaine de Chambord est imposant, c’est également grâce à ses 5 440 hectares de terrain, qui fait du domaine de Chambord le plus grand parc forestier clos d’Europe, mais aussi le plus grand laboratoire de France à ciel ouvert, pour la faune et la flore.

L’émission Des Racines et des Ailes du domaine de Chambord aux châteaux d’Écosse est à regarder ce mercredi 7 octobre 2015, à partir de 20 heures 50 sur France 3.

Mais, de nos jours, de nombreuses questions se posent encore sur cet imposant bâtiment. En effet, aucun plan, ni aucun écrit ne permettent de mettre à jour ne serait-ce que le ou les architectes.

Ce nouveau numéro de Des Racines et des Ailes va alors tenter de découvrir les nombreux secrets que recèle le château de Chambord, avant de partir en direction de l’Écosse et de ses incroyables châteaux.

