Le saumon norvégien déclaré mauvais pour la santé

Le saumon d’élevage norvégien est très dangereux pour les enfants, adolescents et femmes enceintes. En tout cas, c’est ce que les autorités sanitaires norvégiennes ont déclaré.

Ce n’est qu’après que le journal « VG » a lancé une alerte pour avertir les consommateurs, que les autorités sanitaires de la Norvège ont fait cette déclaration. D’après le docteur Anne-Lise Bjorke Monsen du laboratoire de biochimie clinique de Bergen : « les polluants retrouvés dans le saumon d’élevage ont une mauvaise influence sur le développement du cerveau, et sont associés à l’autisme, à l’hyperactivité et à la baisse de QI. On sait aussi qu’ils (les polluants) peuvent avoir un effet négatif sur les défenses immunitaires, le système hormonal et le métabolisme. Ils se transmettent aussi par allaitement. Si l’on a besoin d’oméga-3 provenant du poisson, le maquereau et le hareng sont très bien. »

Ce saumon contiendrait un insecticide, le diflubenzuron. En 2010, le ministre de l’Agriculture français, Bruno Le Maire, avait écrit à son homologue norvégienne : « Cette substance ne dispose pas d’autorisation de mise sur le marché communautaire ou française en tant que médicament vétérinaire. » Lisbeth Berg-Hansen avait alors répondu qu’il s’agissait » d’informations fallacieuses. »



Rappelons que, la Norvège a fourni pas moins de 60 % de la production mondiale en saumon et gagne environ 29 milliards de dollars chaque année sur ces ventes. Les Français sont tout aussi concernés : leur consommation annuelle en saumon importé de Norvège est de 2,3 kg par personne, 80 % de ces poissons provenant de Norvège.