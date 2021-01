Baisse de prix pour la Nintendo Switch et arrêt définitif des TV 3D après l’abandon de Sony et LG > Deux faits importants cette semaine ; l’un pour les amateurs de jeux-vidéo et l’autre, pour les derniers résistants et adeptes des TV 3D, qui auront fait les plus belles heures du cinéma dans le salon.

Débutons directement et entrons dans le vif du sujet. Vous n’êtes pas sans savoir que la Nintendo Switch est sur le point de débarquer sur le plan mondial, avec une sortie prévue pour le 3 mars 2017.

Après la présentation de la Nintendo Switch, l’on pouvait découvrir plusieurs informations, dont celle du prix notamment. Ici, la console était rapidement affichée à 329 € ; parfois plus selon les enseignes, alors que beaucoup tablaient sur un prix plus bas, aux alentours des 299 euros, comme les 299 dollars aux États-Unis.

En fin de semaine dernière, la Nintendo Switch aura ainsi vu son prix baisser pour s’aligner sur la première attente ; 299 €. Sur le site de la Fnac comme sur celui d’Amazon, vous pouvez désormais précommander la dernière console de Nintendo à un tarif plus conventionnel, tandis que d’autres revendeurs n’ont ; à l’heure où nous écrivons ces lignes, pas encore baissés le prix, comme c’est le cas de Micromania ou encore de Darty.

Rappelons également qu’en fonction de votre choix ; Amazon par exemple, vous bénéficierez d’une offre du prix le plus bas garanti, vous permettant de payer moins cher la Nintendo Switch si son prix venait encore à être modifié d’ici à sa sortie ; si ce dernier augmente, vous conserverez le prix le plus bas pratiqué. Enfin, notons que l’on peut encore trouver un pack, regroupant la Nintendo Switch et le dernier Zelda Breath of the Wild, pour 349 €.

Autre fait important, l’arrêt complet et définitif des TV 3D dans les salons. Si cette technologie est pourtant appréciable, elle n’aura jamais réellement réussi à s’imposer dans les foyers, et c’est bien dommage. Pour vous plonger dans un film en 3D, il faudra désormais se rendre en cinéma, dernier lieu à exploiter la technologie.

En effet, de nombreux fabricants de TV 3D ont cessé d’en produire l’année dernière (Phillips, Samsung, …), et il ne restait que Sony et LG dans la bataille. C’est désormais une certitude, les deux constructeurs ont annoncé l’arrêt de la production de TV 3D et l’année 2017 débute mal pour les amateurs la technologie. Nous pourrons néanmoins noter que cet échec est certainement dû à un manque de contenu flagrant, ce qui est regrettable.

Désormais, tous les constructeurs se tournent vers la 4K, qui apparaîtra bientôt comme la nouvelle norme un peu partout.

