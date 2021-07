Line-up de la Nintendo Switch, Prix abonnement annuel et Sony toujours au sommet > Que l’on soit amateur d’un constructeur ou d’un autre, il est toujours bon de surveiller les news qui leur font référence ; pour le moment, place au line-up ; discutable, de la Nintendo Switch, le prix de son abonnement annuel, et sur l’excellente performance de Sony en 2016, qui ne cesse de grimper.

S’il est un évènement à ne clairement pas manquer à l’heure actuelle, c’est bien la sortie de la Nintendo Switch, la dernière-née de Nintendo qui se doit de faire mieux que la Nintendo Wii U, véritable échec commercial.

Pour l’heure, il est encore difficile de savoir comment les joueurs appréhenderont la nouvelle machine ; plus faible techniquement pour un prix assez corsé, d’autant que Nintendo ne semble pas réellement avoir appris de ses erreurs, surtout lorsque l’on passe son line-up au crible.

Bien souvent, le line-up d’une console ; les jeux disponibles au lancement, est décisif pour se prêter au jeu de l’achat. Dans de telles conditions, il est difficile de ne pas voir que la Nintendo Switch possède moins d’arguments que ses concurrentes lors de leur sortie respective. Ici, le line-up ; bien qu’il possède un titre que l’on attend impatiemment, ne parvient pas à nous faire sourire. Au final, on retrouve la Nintendo Switch à prix promo sur Amazon, et c’est peut-être dès maintenant qu’il faut en profiter.

En effet, l’on pourra noter cinq titres pour le lancement de la Nintendo Switch le 3 mars prochain, avec, en tête de gondole, le nouveau Zelda Breath of the Wild. Nous soulignerons ensuite un épisode de Just Dance, Skylanders, Super Bomberman R et 1 2 Switch. Autant être réaliste, le line-up de la Nintendo Switch n’est pas des plus imposants. Les semaines qui suivront permettront de découvrir d’autres titres, pour, d’après le PDG de Nintendo, conserver un rythme de sorties régulier. Certes, il peut être bien de voir un titre sortir toutes les deux ou trois semaines, mais si ce dernier n’est pas à la hauteur, l’on pourrait presque miser sur un nouvel échec. Pari gagnant ? Réponse bientôt.

Outre le line-up de la Nintendo Switch, l’on pouvait apprendre que le prix de l’abonnement annuel pour les services en ligne ; puisque la Nintendo Switch proposera son lot de jeux multijoueurs et compétitifs, se situerait entre 15 à 25 euros par an, soit moitié moins que la concurrence. Là encore, l’on émettra quelques réserves, puisque le jeu en ligne n’a jamais été payant du côté de Nintendo, et que les joueurs n’y sont pas vraiment habitués.

Enfin, quelques lignes pour afficher les résultats de Sony sur l’année 2016, qui ne cesse de s’améliorer. Avec d’importants bénéfices, les ventes de PS4 sont, à l’heure actuelle, plus importantes que les ventes de PS2 sur la même période, ce qui reste une incroyable réussite. Il faut dire qu’avec les nombreux titres de haute volée et la récente sortie de la PS4 Pro, Sony parvient à répondre à la demande.

L’on soulignera toutefois que le PS VR se montre plus timide et que les estimations ; faisant état d’un boum de la réalité virtuelle, ne sont pas encore atteintes. Pour étayer ces propos, l’on évoquera les dires de Capcom, annonçant que moins de 10 % des joueurs se sont essayés à la réalité virtuelle sur Resident Evil 7 ; ce qui est bien dommage puisque le titre, en VR, est angoissant, oppressant, immersif et inoubliable.

