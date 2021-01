Prix, avis, jeux : toutes les infos sur la Nintendo Switch

Prix, date de sortie, jeux de lancement, toutes les infos sur la Nintendo Switch > L’on ne pourra que dire que la conférence de Nintendo sur sa Nintendo Switch était très attendue, et, si l’on aura connu quelques belles surprises, l’on remarquera également un prix de vente peut-être plus lourd que nos attentes.

Alors que la conférence Nintendo s’est déroulée hier, à 5 heures, heure Française, l’occasion était belle de retrouver toutes les informations qui manquaient, histoire de patienter encore un peu avant la sortie de la bête. Car oui, l’une des premières infos à retenir sur la Nintendo Switch, c’est qu’elle sortira très bientôt, puisque c’est le 3 mars 2017 qui fut annoncé par Nintendo. Dès lors, les premières précommandes ont vite explosée, malgré un prix assez élevé pour la machine.

S’affichant à 299 dollars aux États-Unis, la Nintendo Switch était ensuite disponible à 349,99 euros sur Amazon, et 329,99 € du côté de Micromania. Si ces prix semblent bien plus élevés que ceux à quoi nous nous attendions il n’y a pas si longtemps, l’on pourrait néanmoins tabler sur une baisse d’ici à la sortie, ce qui est bien souvent le cas.

Si la date de sortie de la Nintendo Switch pourra ravir les moins impatients des joueurs, il reste encore une question en suspend, celle sur les jeux de lancement. Ces derniers se doivent de se montrer à la hauteur, notamment pour esquiver un fiasco, comme ce fut le cas pour la Nintendo Wii U.

Ici, en revanche, Nintendo semble avoir fait le nécessaire et aura appris de ses erreurs. Si l’on ne sait pas encore avec certitude quels seront les jeux effectivement présents lors de la Nintendo Switch, l’on pourra se surprendre à sourire en visionnant la vidéo de présentation, qui apporte des têtes bien connues de Nintendo, mais aussi d’autres choix surprenants.

Ainsi, l’on aura pu découvrir un énigmatique Super Mario Odyssey, qui se permet de se prendre pour Assassin’s Creed en plein milieu d’une ville, tandis que les images de Zelda font réellement envie. De son côté, le nouvel opus de Mario Kart reste une valeur sûre, tandis que les jeux plus matures sont également au rendez-vous sur la Nintendo Switch, avec une confirmation de la présence de Fifa, Dragon Ball, ou Elder Scrolls sont bien prévus sur la machine de Nintendo.

Enfin, un point sur l’autonomie et le zonage de la Nintendo Switch, deux critères parfois essentiels pour passer à la caisse. Sur le premier point, l’on reste assez évasif et l’on parle d’une autonomie de 2 heures 30 à 6 heures, tandis que le zonage ravira les amateurs ; la Nintendo Switch ne sera finalement pas zonée, vous laissant libre choix d’importer des jeux si le cœur vous en dit.

À son lancement, le 3 mars 2017, la Nintendo Switch sera proposée en deux packs. Si le contenu ne change pas, seule la couleur des joy-con est à l’ordre du jour, avec une version grise basique, et une version plus colorée, affichant du rouge et du bleu.

