Microsoft et sa présence sur de nombreux secteurs > De nos jours, de nombreuses sociétés se présentent dans des milieux pourtant très différents ; SEGA se retrouve à créer des jeux-vidéo et à gérer des jeux de hasard en Asie, tandis que SONY possède également plusieurs cordes à son arc ; de son côté, Microsoft veut regroupper ses domaines sur une surface bien plus unie.

C’est presque devenu monnaie courante ; pour subsister et parvenir à faire d’énormes bénéfices, une marque doit se spécialiser dans plusieurs domaines, et force est de constater qu’à ce jeu-là, Microsoft fait fort.

Cette société créée au Nouveau-Mexique en 1975 était le fruit d’une collaboration entre Bill Gates et Paul Allen et ne devait alors servir qu’à formaliser la vente d’un interpréteur de langage informatique. Seulement quelques mois et quelques idées plus tard ; en 1976, Microsoft trouvait son nom et imposa à l’histoire ce qui deviendra l’une des marques les plus puissantes au monde, financièrement parlant.

Dans un premier temps, lors de l’aube des années 1980, Microsoft mettait sur le marché le MS-DOS, qui s’avérait être le système d’exploitation le plus puissant pour les ordinateurs personnels. Grâce à ce succès fulgurant, Microsoft pourra alors s’affranchir d’IBM, cette société pour laquelle Microsoft n’était qu’un sous-traitant.

Microsoft et sa présence sur de nombreux secteurs

Au fil des années, Microsoft aura su réussir à s’imposer dans les foyers des consommateurs, notamment grâce à divers partenariats, permettant au système d’exploitation Windows de Microsoft de devenir la référence première sur les ordinateurs.

Avec ce premier défi remporté, Microsoft voyait un nouveau marché s’ouvrir après la disparation de SEGA dans la construction des consoles de jeux-vidéo ; les joueurs étant habitués à voir une lutte se dessiner entre les trois acteurs de l’époque ; SEGA, Sony et Nintendo, étaient finalement plus que surpris de l’annonce de la Xbox du côté de Microsoft. Fort de son expérience sur les ordinateurs, Microsoft lançait une console puissante sur le marché, et le budget de la société lui permit finalement de disposer de licences majeures, dont certaines sont toujours d’actualité et parviennent à émouvoir les joueurs (Halo, Gears of War, Forza Motorsport, Crackdown,…).

En parvenant à se faire une place aux côtés de Sony et Nintendo, Microsoft lorgnait alors sur tous les appareils capables de prouesses technologiques. Si l’on sait que Microsoft aura effectué plusieurs rachats de sociétés diverses, il y aura particulièrement un rachat qui sera rentré dans l’histoire ; celui de Nokia.

Acteur majeur de la téléphonie mobile, Nokia était connu pour ses modèles de smartphones épurés et robustes, et Microsoft ne tardera pas à s’allier à ce dernier pour proposer des smartphones équipés de Windows, pour concurrencer Android, et surtout la marque de la pomme croquée, Apple. Alors que les premières années semblaient parler en la faveur de Microsoft avec des parts de marché toujours croissante, le rachat de la branche téléphonique de Nokia en 2014 mettra en avant un système d’exploitation très en deçà de ses concurrents. Avec moins d’applications disponibles sur son store, le Windows Phone est devenu l’une des priorités de Microsoft, comme en témoigne la mise sur le marché de Windows 10.

Grâce à ce nouveau système d’exploitation, Microsoft a l’ambition de briser les barrières entre smartphones, consoles, tablettes et ordinateurs, tout en mettant en avant une homogénéité incroyable. Finalement, seul l’avenir nous dira si le nouveau pari de Microsoft sera gagnant, ou perdant.

