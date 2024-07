Fathi Amdouni, les révélations d’un ex-commissaire de police exilé

Après Abderrahman Souguir, Jalel Brick, Tarak Mekki et d’autres, une nouvelle personne nous fait découvrir sa nouvelle série. Fathi Amdouni, un tunisien né le 6 avril 1962, a fait partie de la police tunisienne, il était un commissaire de police à Sidi Bou Said et est exilé en France selon ses dires après qu’il ait été victime d’un complot monté contre lui pour accéder à la maison d’un citoyen où, parait-il, cachait une somme importante d’argent ayant appartenu au palestinien assassiné, Abou Jihed.

M. Fathi Amdouni a cité durant une des vidéos les noms de plusieurs personnalités impliquées dans cette affaire.

Par ailleurs, M. Amdouni a déclaré qu’il a contacté le Premier ministre, M. Béji Caïd Essebsi, via son fax personnel en lui donnant les détails de l’affaire tout en lui demandant de bien vouloir mener les investigations nécessaires.

M. Amdouni a précisé que l’homme d’affaire, Kamel Ltaïef, est la nouvelle personne qui gère la nouvelle structure et les affaires dans le pays, tout en ajoutant que M. Ltaïef est un allié à Slim Chiboub et tous les deux étaient contre la mafia Trabelsi.

Dans une déclaration que M. Fathi Amdouni a faite à Tixup.com, il nous a avoué “avoir fait cette video comme symbole du moindre sacrifice que je puisse offrir au feu des martyrs de la revolution planetaire de mon peuple et à ma mère que j’ai perdu sans la voir à cause de ce que j’ai vécu par l’ex mafia, et j’ai mis ma vie en cause pour que mon pays ne revoit plus ce qu’elle avait vécu avec une autre mafia qui essaye de se reconstruire de nouveau. mais j’aime que toutes les manifestations se passent avec les fleurs symbole d’un peuple qui mérite le prix de nobel de la paix pour l’année 2011, merci encore une fois”, a-t-il déclaré.

J’aime ça : J’aime chargement…