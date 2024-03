JPMorgan Chase accusée d’avoir fourni de fausses informations

La banque JPMorgan Chase a fourni des informations fausses ou incomplètes aux investisseurs et aux régulateurs sur les risques et pertes liées à l’affaire dite de la baleine de Londres, selon un rapport d’enquête parlementaire publié jeudi aux Etats-Unis.

La banque américaine a mal informé les investisseurs, les régulateurs et le public sur la nature, les activités, et le risque des dérivés de crédit de CIO (la division d’investissements en propre) durant le premier trimestre 2012, écrit ce rapport.

La CIO supervisait l’unité londonienne du trader français de la banque Bruno Iksil, surnommé la baleine de Londres en raison des énormes positions qu’il prenait. Cette unité avait été à l’origine d’environ 6 milliards de dollars de pertes de courtage, révélées en mai 2012.

Les transactions de la baleine n’ont pas été dévoilées au public d’aucune façon jusqu’en avril 2012, date à laquelle des informations de presse sont sorties sur ces pertes, et en dépit de plus d’un milliard de pertes et de problèmes étendus affectant la CIO et la banque, indique le rapport.

Même alors, vu les informations dont disposaient les dirigeants de la banque avant des communications publiques faites en avril et en mai, les représentations écrites et verbales faites par la banque étaient incomplètes, contenaient de nombreuses inexactitudes.

Quand le PDG de la banque Jamie Dimon avait répondu en avril à des analystes l’interrogeant sur des informations de presse sur les positions risquées prises par la banque, il avait minimisé l’affaire, la comparant à une tempête dans un verre d’eau.

Or, à ce moment-là, il était déjà en possession d’informations sur la complexité et la taille du portefeuille, ses pertes continues sur trois mois d’affilée, l’augmentation exponentielle de ses pertes durant le mois de mars et la difficulté d’en déboucler les positions, accuse notamment le rapport.

