Un PC portable Chromebook Asus : avis, prix, bons plans et performances

Comme dans beaucoup de domaines, il existe plusieurs appareils disponibles. En fonction du budget de chaque consommateur. Et Asus l’aura bien compris, en proposant un PC portable Chromebook très abordable ; et aux performances certaines.

Retour donc sur le PC portable Chromebook Asus, sur ses avis et son prix. Sans oublier les bons plans pour le trouver encore moins cher.

Le Chromebook Asus C423NA-BV0044

Dans les faits et sur le papier, le Chromebook Asus se veut un PC portable abordable et très simple d’utilisation. Ce dernier permettra notamment de naviguer sur Internet et de regarder des vidéos sans sourciller. Bien sûr, il ne sera pas question de le pousser plus que cela. Bien qu’il soit performant dans certains domaines, il le sera bien moins dans d’autres.

En attendant, il sera possible de retrouver un bon plan sur Amazon. Mais attention, cette offre ne sera pas toujours d’actualité.

Les performances du Chromebook Asus

Pour s’afficher à un tel prix et permettre une navigation fluide sur Internet, le Chromebook Asus s’affiche fièrement avec un système Chrome OS. Il peut donc lancer les différentes applications Android. En outre, l’on pourra noter l’écran 14 pouces de 1366 X 768 pixels. Ainsi qu’un processeur Intel Pentium. À noter également que le PC portable Chromebook Asus embarque 8 Go de mémoire vive. Et un stockage interne de 64 Go. Pour Internet et les vidéos, il n’y a pas vraiment besoin de plus.

Prix et avis

D’ordinaire, ce Chromebook Asus est affiché à 399 euros. Soit un prix tout à fait correct pour les fonctions mises en avant. Cependant, acheter sur Amazon permettra de découvrir ce PC portable encore moins cher. À 369 euros par exemple.

À souligner également que les avis mettent en avant l’excellent rapport qualité/prix. Une offre sur Amazon à ne pas manquer donc.

