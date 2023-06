Miley Cyrus et sa nouvelle danse bizarroïde

On n’en finit jamais avec Miley Cyrus !

En effet, cette ex-princesse Disney nous fait un show exceptionnelle chaque semaine, pour ne pas dire chaque jour… Elle devient de plus en plus provocatrice. Pas seulement, sur le tapis rouge ou sur scène mais aussi dans son quotidien.

Même ceux qui ne sont pas fans de Miley Cyrus deviennent intéressés par elle à cause de ses actes très provocateurs et parfois même bizarres.

Ainsi, après avoir sorti un teaser de son dernier clip Adore You qui sortira demain, où elle met sa main dans sa culotte devant la caméra sans aucune hésitation; là voilà dans une vidéo qui fait le buzz depuis ce matin sur les réseaux sociaux. Dans cette dernière, elle est boîte de nuit et elle est en transe dans une danse des plus étranges.

Rappelons que Miley Cyrus a tout juste 21 ans et qu’aux Etats-Unis c’est l’âge légale pour consommer de l’alcool, donc on comprend les raisons de toutes ses agitations ces derniers temps.

Cette pro du twerk n’hésite, donc, pas de profiter des nightclubs les plus branchés. Mais, mis à part les paparazzi et ses fans, des personnes présentes dans les nightclubs n’hésitent pas de la filmer, surtout qu’elle attire beaucoup l’attention avec ses faits et gestes.

Avant hier, on la filme dans le nightclub LIV à Miami en dansant comme une personne en transe. Oubliant le twerk sexy et entamant une nouvelle danse où elle secoue ses longs cheveux. Oui, mais Miley n’a plus de cheveux!

Et bien, ça ne l’empêche pas de faire une danse avec ses cheveux invisibles.

En compagnie de son amie très proche, Amazon Ashley, elle s’est déchaînée sur la piste comme si elle était sur scène et que le monde ne tournait qu’autour d’elle.

Découvrez par vous-même cette vidéo:

J’aime ça : J’aime chargement…