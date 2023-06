Les robots termites : nouveaux constructeurs

Dépourvus de réflexion, des engins ont été capables de s’organiser intelligemment afin de bâtir un nid. Pour cela, ils ont dû reproduire les déplacements des insectes.

Une analyse menée par des chercheurs en informatique et en ingénierie du département des sciences appliquées d’ Harvard (Massachusetts) a mis la lumière sur ce projet. Celui-ci a été présenté à Chicago, lors du congrès annuel organisé par l’AAAS.

Le travail effectué par les chercheurs est époustouflant, ces derniers ont été capables de mettre en place un comportement organisé et intelligent d’un groupe de robots. L’étonnant, c’est que chaque robot est autonome et n’est doté d’aucun degré de réflexion.

Ainsi, il suffit que chaque robot suive un certain nombre de règles simples pour que le travail global soit correctement fait. Les consignes simples sont d’avancer, de reculer, de tourner à angle droit, de prendre une brique et de la déplacer, d’escalader une brique, de repérer les briques ainsi que les autres robots, d’observer l’ébauche de construction pour déterminer l’emplacement de la première brique de base soit le pied de la construction et les autres briques sont déposées.

