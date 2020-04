L’impact des nano-influenceurs

Et si, dans les faits, un nano-influenceur état plus fort qu’une grande célébrité ?

C’est, en effet, ce que l’on pourrait souligner grâce à une étude de Talkwalker sur le marketing d’influence. Il en ressort donc, qu’un nano-influenceur peut se montrer plus efficace qu’un influenceur avec des millions d’abonnés.

Sur le papier, un nano-influenceur est une personne ayant que très peu d’abonnés (entre 1 000 et 5 000). Ce qui fait de cette personne, une personne ayant un peu d’influence sur Internet. Mais très loin de ce que l’on connaîtrait avec une personne à plus de 100 000 abonnés par exemple. Un nano-influenceur profite également d’une communauté de niche, certes, mais qui est très passionnée. À souligner qu’un petit influenceur peut également faire un peu de promotion. En échange de produits gratuits.

Des résultats intéressants

Pour un nano-influenceur, la performance et autres résultats potentiels sont plus qu’intéressants. Car oui, dans les faits, un nano-influenceur peut toucher bien plus de son public, qu’une célébrité. Ainsi, il est question de 8,7 % du public du nano-influenceur. Contre 1,7 % du public des plus grandes stars. Théoriquement, les résultats peuvent être jusqu’à cinq fois supérieur, pour le même budget.

Pourquoi un tel pouvoir ?

En réalité, et selon un rapport émanant d’Experticity, ils seraient 82 % des consommateurs à être très attentifs aux diverses recommandations des nano-influenceurs. Car, dans les faits, un nano-influenceur se veut bien plus proche de son audience, qu’un influenceur aux millions d’abonnés. Pour une marque, il est donc question d’une facilité d’approche avec ses clients.

Partager : Twitter

Facebook