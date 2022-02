La méditation : remède contre tout ce qui est négatif dans le corps

Savez-vous que la méditation est bonne pour votre santé ?! Une étude prouve que la méditation est favorable à la réduction du stress, de la dépression et surtout de sauts d’humeur. Pour cela, il ne vous faudra pas des heures de pratique, 30 minutes seront largement suffisantes, c’est ce que précise cette même étude.

Il suffit d’une respiration lente, intense, d’une légère obscurité et de pensées positives pour que les ondes positives pénètrent vos corps et luttent contre tout ce qui y est négatif. Effectivement, l’effet de la méditation est bénéfique pour le corps et le moral.

Des scientifiques de l’université John Hopkins, aux Etats-Unis, ont récemment publié une analyse exposant les effets favorables de la pratique de la méditation sur la santé. Cette étude a été publiée dans la revue Jama Intemal Medicine,

Pour aboutir à cette conclusion, les chercheurs ont effectué 47 essais cliniques sur 3515 patients. Cet échantillon englobait des personnes souffrant de dépression, d’insomnie, de toxicomanie et d’angoisse.

Les scientifiques ont prouvé que ceux soumis pendant 30 minutes chaque jour à une méditation dite de conscience, une pratique qui vise la focalisation sur l’instant présent et la sensation du moment, développent moins de troubles. Cette constatation montre bien que la méditation est bénéfique pour la santé.

Partager : Twitter

Facebook