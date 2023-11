L’Europa League et le match Lyon Limassol en direct à la télévision en vidéo > Après la Ligue des Champions, c’est à l’Europa League de se mettre en avant. Au programme, des confirmations et des déceptions. Le match Lyon Limassol est à regarder en direct live sur W9 à la TV, dès 21 heures ce jeudi 23 novembre.

Certaines formations sembles bien parties pour s’offrir une qualification pour le prochain tour de l’Europa League et l’OL pourrait très clairement rejoindre ces équipes. Avec huit points dans son groupe, Lyon est actuellement second du classement, à la différence de buts. Si Atalanta est encore devant l’OL, l’on ne peut qu’espérer un revirement de situation important, permettant alors à l’OL de prendre l’avantage, avant l’ultime match d’Europa League, et ce choc Atalanta OL. Avant de s’y projeter, charge à Lyon de faire tomber Limassol, une formation qui n’aura jamais connu de victoire jusqu’à maintenant, mais qui enchaîne les matchs nuls (3 nuls et 1 revers). La dernière rencontre entre les deux formations avait donné un score nul, un but partout. Désormais à domicile, l’OL pourrait bien prendre sa revanche et s’assurer, au minimum, une qualification pour la phase finale.

Comment voir le match Lyon Limassol en direct live sur W9 : Résultat, score et buts OL, replay Europa League

De son côté, l’Olympique de Marseille peut encore espérer une qualification, mais il va falloir prendre l’avantage sur Konyaspor, actuellement troisième du classement, à deux longueurs de l’OM. Une victoire permettrait à Marseille d’y voir plus clair, tandis qu’une défaite, en revanche, serait catastrophique. Inutile de souligner que l’OGC Nice, dans son groupe, est également condamné à la victoire face à Zulte Waregem, sous peine de connaître une dernière ligne droite difficile à négocier.

Si vous cherchez à savoir comment voir le match Lyon Limassol en direct live, sachez que la retransmission s’effectue sur la chaîne W9, à partir de 21 heures 05 ce 23 novembre. Le résultat, le score et les buts de l’OL, ainsi que le replay de l’Europa League sont également à voir sur Internet, une fois les différentes rencontres terminées.

