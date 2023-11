A voir et revoir Capital sur les dépenses de l’État sur M6

Capital sur les dépenses de l’État ce 7 février sur M6 > Pour cette nouvelle soirée de Capital sur M6, le magazine met le doigt sur les nombreuses dépenses de l’État et se demande surtout quand le gaspillage prendra fin.

En 2016 et afin de réduire son déficit, l’État veut économiser pas moins de 16 milliards d’euros sur les nombreuses dépenses publiques auxquelles elle doit faire face.

Lorsque, dans une période où de nombreux Français se serrent la ceinture, le sommet du pays, l’État, est-il réellement prêt à en faire autant ? Les nombreux privilèges ; parfois exorbitant, sont pourtant toujours monnaie courante.

Voiture de fonction, logement, primes et autres avantages, les fonctionnaires les plus haut placés sont régulièrement montrés du doigt, mais depuis quelques années, les annonces de réduction des coûts se multiplient.

Capital sur les dépenses de l’État ce 7 février sur M6

Entre les contrôles des notes de frais et la vente du patrimoine immobilier le succès est certain puisqu’en passant sous la barre des 100 millions d’euros de budget annuel, l’Élysée montre parfaitement l’exemple.

Il vous est tout à fait possible de regarder Capital sur les dépenses de l’État ce dimanche 7 février, à partir de 20 heures 55 sur M6.

Parmi les nombreuses institutions souvent épinglées par la Cour des comptes, l’on retrouve le Conseil économique, social et environnemental. Chaque année, le CESE coûte 100 millions d’euros ; mais à quoi sert cette institution ? De plus, l’État emploie plus de 20 % de la population active, soit environ 5,6 millions de salariés.

L’on retrouve dans ce nombre, plus de 900 000 agents non-titulaires, comme des professeurs et des employés de mairie et ministères. Ces derniers n’ont finalement droit à rien, ou presque.

