L’Amour est dans le pré Seconde chance à revoir sur M6

L’Amour est dans le pré Seconde chance épisode 3 ce 23 novembre sur M6 > L’Amour est dans le pré a connu un tel succès, qu’il est finalement logique que M6 propose à des anciens participants de retenter l’aventure, afin d’enfin trouver l’amour.

Ils ont décidé de retenter l’aventure, et pour cause. Depuis dix ans, l’Amour est dans le pré a permis à une soixantaine d’agriculteurs de trouver l’âme sœur, mais quelques autres sont restés sur la touche.

L’émission permet alors à six d’entre eux de vivre une nouvelle aventure. La semaine dernière, Jeanne l’éleveuse basque de brebis et de vaches, Christophe, éleveur de vaches allaitantes dans le Limousin, et Philippe, le viticulteur charentais ont commencé leur quête.

Changement de décor ce soir, puisque l’on retrouve de nouveaux candidats, très enclin à être heureux.

Direction l’Aveyron pour commencer, afin de retrouver Marylin. Éleveuse de brebis et de chevaux de 38 ans, Marylin est une jeune chef d’entreprise au caractère bien trempé. D’une grande sensibilité, elle recherche simplement un homme qui soit prêt à s’installer dans la ferme et capable de la combler.

Vous pouvez voir l’Amour est dans le pré Seconde chance épisode 3 ce lundi 23 novembre 2015, dès 20 heures 55 sur M6.

C’est ensuite Philippe, un éleveur de vaches allaitantes dans le Lot, qui se met en avant. Il sort d’une relation de deux ans qui s’est soldée par un échec, et il est désormais déterminé à trouver celle qui vivra à ses côtés.

Enfin, c’est un autre Philippe, en Auvergne cette fois-ci, qui retente l’aventure de l’Amour est dans le pré. En reprenant la ferme de ses grands-parents dans l’Auvergne, il se sent prêt à construire une famille.

