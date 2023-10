Que vaut vraiment l’Echo Spot d’Amazon équipé d’un écran ?

Élégant, compact et muni d’un écran, le nouvel Echo Spot d’Amazon a, sur le papier, tout pour plaire.

Entièrement connecté, l’Echo Spot d’Amazon affiche désormais un écran pour Alexa. Et cet écran se veut très utile pour les plus gourmands en utilisation.

Conçu pour n’importe quelle pièce de la maison, l’Echo Spot utilise la reconnaissance vocale de longue portée, tandis que son écran apporte les prévisions météo et autres informations quotidiennes. Notamment grâce aux vidéos. Il est également possible d’écouter des livres audio Audible, sur simple demande. L’Echo Spot se connecte également à Alexa, afin de contrôler la maison connectée sur de simples paroles. Répondre à des questions est également toujours à l’ordre du jour. Avec l’Echo Spot, il est aussi possible d’écouter directement la musique provenant des plus grands services, comme Deezer, Spotify, mais aussi Amazon Music. Le multiroom permet également de jouer plusieurs musiques différents dans les diverses pièces de l’habitation.

Pour parfaire l’expérience globale, l’Echo Spot permet de contrôler les appareils connectés compatibles. Ainsi, Alexa pourra très bien allumer les lumières, augmenter le thermostat et même montrer ce qu’il se passe dans une autre pièce, grâce à la caméra et écran embarqués. La communication avec d’autres personnes utilisant un Echo Spot est aussi possible. En effet, envoyer un message ; ou même appeler une personne possédant un Echo Spot d’Amazon est d’une incroyable simplicité. Enfin, il faut savoir qu’Alexa ne cesse de se perfectionner. Pour cela, il y a de nombreuses nouvelles fonctionnalités qui sont sans cesse ajoutés. De quoi ravir tous les amateurs de technologie.

