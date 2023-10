Thalassa en vidéo à la télévision sur la chaîne France 3 > Pour ce nouveau numéro de l’émission Thalassa sur France 3, Fanny Agostini ; celle qui reprend en main l’émission phare et historique de France 3, se dirige vers la Polynésie. Vous pouvez voir l’émission Thalassa sur France 3 en vidéo à partir de 21 heures, ce lundi 16 octobre 2017.

Reprendre le flambeau de Georges Pernoud était une tâche compliquée, mais Fanny Agostini y parviendra finalement à la perfection. Pour l’une des plus anciennes émissions de télévision, l’heure était au vent frais, et au chamboulement des habitudes. Ainsi, l’on retrouvera une diffusion de l’émission le lundi, dans un cadre également plus paradisiaque et familial. Pour cette émission de Thalassa, la présentatrice prend alors la direction de la Polynésie, qui possède un écosystème exceptionnel. Cette soirée de Thalassa sur France 3 débute alors avec la rencontre de plongeurs passionnés, qui tentent d’apercevoir d’extraordinaires créatures marines. Pour Denis, son rêve est d’assister à l’accouplement de requins-tigres.

Voir l’émission Thalassa sur France 3 en vidéo : Replay reportage sur la Polynésie sur France Télévisions

La soirée se poursuit ensuite avec le portrait de la famille Laiza, qui vît de la pèche sur l’atoll des Tuamotu, avant de faire la connaissance de Papy Tavi, qui, âgé de 72 ans, participe encore à des courses de Va’a, la pirogue traditionnelle des îles du Pacifique. Avec pas moins de 30 000 pratiquants, cette discipline apparaît comme le sport numéro un en Polynésie.

Sachez qu’il est possible de voir l’émission Thalassa sur France 3 en vidéo, dès 21 heures ce 16 octobre. Le replay du reportage sur la Polynésie sera également disponible sur France Télévisions sur Internet, plus tard dans la soirée.

