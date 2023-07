L’équation de l’illimité selon Orange Tunisie

L’illimité, un mot qui attire plusieurs d’entre nous, des offres illimités, un espace web illimité pour héberger son site et bien d’autres. Pour l’histoire de l’espace web illimité, c’était il y a quelques années avec un hébergeur américain qui proposait une offre d’hébergement intéressante à première vue, le tout en illimité, espace web illimité, bande passante illimitée, comptes illimités, etc. sauf qu’ils ont oublié que le nombre de fichier sur son espace web est limité, enfin bref, ce n’est pas notre sujet.

Là, nous avons vu depuis quelques mois des offres illimitées de l’opérateur de services internet et mobiles Orange Tunisie, des affiches nous annonçant une Internet illimitée, une offre illimitée qui est en même temps limitée à 5 Go de bande passante par mois pour sa clé 3G+, au début, tout le monde s’est enthousiasmé pour une telle annonce, pour 30 TND par mois, vous avez l’internet illimitée, après quelques jours de services, on commence à avoir des doutes, confirmés quand la connexion s’est arrêtée parce que j’ai dépassé les 5Go que l’opérateur Orange m’a vendu, donc selon Orange Tunisie, illimité rime avec une offre limité par 5 Go de bande passante par mois, comptabilisés entre 8h du matin et 23h, mais avouons-le, c’est illimité le soir après 23h mais qui va se réveiller à 23h pour pouvoir se connecter en illimité ?

Après peu de temps, une nouvelle offre fait son apparition, une offre qui nous proposait la 3G sur nos téléphones en illimité et le choix d’un numéro qu’on peut appeler sans limite à partir de 10 TND consommés, intéressante comme offre sauf que encore une fois l’illimité sonne avec une limite de 1 Go pour la connexion internet à partir de son téléphone… donc c’est illimité jusqu’à 1 Go de bande passante.

Super Orange nous a annoncé des offres illimitées, ça marche pour appeler un autre numéro Orange gratuitement et sans limite à partir de 10 TND consommés mais quand il y a Internet à coté, l’illimité devient limité, ce qui nous renvoie vers une nouvelle équation pour comprendre l’illimité selon Orange Tunisie, illimité + Internet = limité

J’aime ça : J’aime chargement…