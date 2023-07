Monster Hunter Generations, une compilation et des améliorations en vue pour la Nintendo 3DS > Du côté de Nintendo, l’on possède une licence véritablement forte et ancrée dans l’esprit des joueurs amoureux de l’aventure ; Monster Hunter est apprécié, et il ne fait nul doute que ce nouvel opus sur Nintendo 3DS soit une nouvelle franche réussite.

En réalité, Monster Hunter Generations n’est pas un nouvel opus de la franchise, mais reste une expérience à vivre si l’on possède la console portable de Nintendo. Après Monster Hunter Ultimate Tri et Ultimate 4, la Nintendo 3DS accueille ici son troisième Monster Hunter en quatre ans ; mais que peut-il réellement valoir ?

Dans les faits, Monster Hunter Generations permet aux joueurs de parcourir les anciennes étendues sauvages présentes dans les autres jeux de l’époque. Si les joueurs qui ont commencé l’aventure en 2013 reconnaîtront certains visages, ce sont les plus anciens ; notamment détendeurs de la version PSP, qui seront les plus émus puisque l’on retrouve tous les décors de la franchise depuis 2006.

Vous l’aurez compris, Monster Hunter Generations est une compilation incroyable de l’univers énorme de la licence, où dix belles années sont regroupées pour offrir le meilleur.

Monster Hunter Generations, une compilation et des améliorations en vue pour la Nintendo 3DS

Si les habitués de la licence seront comblés devant une telle situation, ce sont bien les nouveaux joueurs qui profiteront de la surprise de la découverte de l’univers, en parcourant un contenu gigantesque, comme l’on en voit très rarement, même sur consoles de salons.

Si Monster Hunter Generations est bien une compilation des environnements et monstres présents dans la série, le joueur ; même le plus connaisseur, pourra découvrir de nouveaux environnements et de nouveaux monstres, dont certaines espèces valent amplement le détour. Outre cela, Monster Hunter Generations conserve ce qui fait la force de la série, à savoir un équipement craftable (des centaines de pièces différentes), et un nombre d’armes conséquent, possédant de nombreuses améliorations ; de quoi passer, à nouveau, des centaines d’heures de jeu, seul ou à plusieurs.

Dans Monster Hunter Generations, la collecte d’ingrédients ; phase importante et indispensable dans la série, ne se veut plus aussi fastidieuse qu’à l’accoutumer puisque le joueur pourra désormais maintenir le bouton A pour rester accroupi et continuer de collecter plantes, minerais, et autres insectes. Si cette compilation avait presque pu se passer de nouveaux éléments permettant à la série de se magnifier, il n’en est rien et Capcom s’est offert le luxe de rajouter quelques petits détails dans le système de combat qui se voulait vieillissant.

Dans Monster Hunter Generations sur Nintendo 3DS, le joueur pourra également contrôler un Palico. Dans les faits, ces derniers n’ont pas de jauge d’endurance et ne nécessitent pas d’outils pour récolter ; le joueur avisé se permettra alors très vite de l’utiliser à foison pour récolter, plus rapidement, de nombreux matériaux. Impossible de passer à côté de Monster Hunter Generations sur Nintendo 3DS, une compilation incroyable et qui s’offre le luxe de porter des améliorations bienvenues ; l’on ne pourra cependant regretter le fait que l’on ne retrouve toujours pas un véritable épisode de Monster Hunter en HD.

J’aime ça : J’aime chargement…