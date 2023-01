Match France Suède Handball : Voir en Direct TV et Internet

Mondial 2023, France Suède Handball : voici comment voir le match capital de l’équipe de France de hand ce soir à 21h. En direct live streaming sur Internet et en direct à la télévision, la retransmission de France Suède est assurée par TF1 Si vous êtes fan des Bleus, soyez au rendez-vous pour ne rien rater de ce match crucial.

Portés par un très grand Rémi Desbonnet, les joueurs de l’équipe de France de handball sont venus à bout de l’Allemagne. La victoire en quarts de finale du Championnat du monde 2023 a été parfaite. Score final 35-28. Les Bleus affrontent donc la Suède en demi-finale ce vendredi 27 janvier 2023. Ce match France Suède Handball de ce soir est une quasi-mission commando pour l’équipe de France de handball.

Les Bleus sont animés d’un fort esprit de revanche. Les Suédois sont champions d’Europe en titre et ils avaient battu l’équipe de France lors du dernier Mondial de handball. C’était déjà en demi-finale et le score était sans appel : 32-26. L’affaire n’est donc pas simple pour ce France Suède, mais la qualification pour la grande finale de dimanche est à ce prix.

Match France Suède Handball en Direct ce soir

Résumé Vidéo du Match de l’équipe de France de Handball

En vidéo, retrouvez le résumé du dernier match de l’équipe de France. 8 minutes de pur bonheur, pour revivre le meilleur du Mondial 2023 de hand.

France Suède Handball : à Voir en Direct TV pour le Mondial 2023

Pour le programme TV complet, à quelle heure et sur quelle chaîne il est possible de voir le match France Suède, une bonne surprise attend les fans de handball. Sachez que c’est à 21 heures (heure de Paris, notez-le bien) que la confrontation est diffusée en direct TV et en intégralité. En France, c’est la chaîne TF1 qui permet de regarder le match à la télévision. Mais partout dans le monde, des solutions existent pour voir France Suède en direct facilement, quel que soit votre écran préféré (ordinateur, tablette, téléphone…).

Juste avant le coup d’envoi, revenez ici pour afficher les liens de diffusion en temps réel (pensez à rafraichir la page et choisissez votre solution préférée)

Equipe de France de Hand : Match en Direct sur Internet

Pour la demi-finale de son Mondial 2023, la Suède a l’avantage de recevoir la France à domicile. Dans son antre de Stockholm, la salle est totalement acquise aux Suédois. Mais la France paraît irrésistible actuellement. Les Bleus ont gagné tous leurs matches depuis le début du championnat du monde. Donc rien n’est encore fait.

Cette année, le diffuseur gratuit exclusif de la demi-finale de l’équipe de France est la chaîne TF1. La chaîne veut proposer au plus grand nombre les meilleurs matches des Bleus. Retenez donc que ce soir à partir de 21h, le match est diffusé en intégralité sur TF1. En détail, voici les différentes solutions à activer pour voir le match en direct streaming sur Internet ou à la télévision.

Match France Suède Handball en Direct Streaming

Le match France Suède est retransmis en direct à la télévision sur TF1. Dès le coup d’envoi du match de l’équipe de France de handball en direct et ensuite, c’est parti pour une rencontre d’anthologie ! En direct streaming sur Internet, vous pouvez aussi regarder le match France Suède en live. Pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Avec un éventail complet de solutions présentées pour voir le match en direct, simplement et en illimité.