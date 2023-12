Le monde des jeux vidéo ne s’est jamais porté aussi bien qu’au cours de cette dernière décennie. Cela se remarque par des records de vente, notamment du côté de RockStar Games, sous l’impulsion entre autres de Grand Theft Auto V et du monde online gratuit accessible pour tous les joueurs.

Mais il reste quelques irréductibles, dont nous faisons partie, qui aiment également jouer sans devoir toujours payer les éditions à des prix qui s’envolent à aussi. Alors que les accès aux réseaux sur les consoles Sony ou Microsoft sont payants, le téléchargement reste le meilleur moyen de se faire plaisir, pour 0€. Nous vous délivrons donc quelques-unes de nos astuces pour retrouver les derniers jeux à télécharger, ainsi que le mode de fonctionnement, parfois technique, lors de l’installation.



Pourquoi télécharger des jeux sur PC ou Mac ?

C’est toute la question ! Il n’y a qu’à voir sur internet le nombre de sites qui proposent des jeux gratuits en version flash, donc sans téléchargement, et qui pourraient divertir tout autant que les derniers jeux vidéo. Bon d’accord, peut-être pas autant, par les graphismes proposés dans une qualité assez médiocre, ou encore des sessions sur Mario ou encore Sonic qui se limitent à un seul niveau.

Malgré tout, nous avons déjà pu aborder ce point des jeux flash au travers de Party Poker en ligne, offrant cette opportunité unique de prendre part à des tables en cash game et des tournois sur le plus célèbre tapis vert.

Pour les jeux vidéo, cette constante semble également devenir une réelle tendance. Les jeux gratuits et sans téléchargement se multiplient chaque année sur le web, et l’on peut facilement retrouver de très bons sites pour les jeux gratuits. Autour du casino, autour des franchises plus classiques, selon les genres, les styles, les noms plus ou moins célèbres, tout est offert pour se divertir un peu.

Mais ce que l’on remarque également à travers les éditions sans téléchargement, c’est que la qualité n’est pas toujours au rendez-vous, c’est un fait, mais également que les parties sont très souvent limitées. Les jeux d’arcade notamment se limitent à un seul niveau, et suffisent à vous frustrer pour le reste de la soirée.

Pas de panique donc, nous vous offrons quelques options et opportunités qui vous feront découvrir les dernières éditions en matière de jeux vidéo, et ce de manière totalement gratuite, par des plateformes de téléchargement de bonne réputation, et vous assurant un anonymat complet.

Steam : le portail de jeux vraiment universel

Que serait l’univers des jeux vidéo sans Steam à nos côtés ? C’est la machine ultime si vous voulez retrouver les meilleurs jeux vidéo, emblématiques ou nouveaux, depuis votre PC ou votre Mac. Mais alors que le téléchargement de ce support sera totalement gratuit, tout comme la création d’un compte, les jeux vidéo ne le seront pas toujours.

Pour les millennials qui nous lisent, la grande nostalgie de Steam passe par des titres comme Half Life ou encore Counter-Strike, notamment pour y jouer en réseau. L’accès était ainsi gratuit, mais que si l’on référençait la clé au dos de la petite boîte achetée au supermarché ou de sa boutique spécialisée dans le genre.

Mais ce monde semble désormais révolu. Et alors que Valve, détenteur de Steam, a changé sa politique et la répartition des revenus envers les éditeurs indépendants, vous pouvez aussi contourner les règles, et mettre nos quelques conseils en applique, pour jouer de manière totalement gratuite sur votre Mac ou votre PC.

Les clés des jeux vidéo, ce ne sont clairement pas ce qui manque sur internet. Pour cela, évitez déjà de vous faire avoir par les youtubeurs qui ne recherchent que des clics, et que vous guideront vers des liens sponsorisés, enregistrant vos données, et demandant de payer pour une publicité avant que le code d’accès n’apparaisse. Ça ne marche pas, ça n’a jamais marché, et c’est tout simplement la pire des arnaques dans le secteur des jeux vidéo gratuits sur internet.

Non, pour le coup, il sera très largement préférable de passer par Dealabs notamment, qui renseigne des clés gratuites, pour des jeux gratuits sur Steam, même si cela ne vous mènera qu’à découvrir un jeu indépendant, et que beaucoup répertorient comme « nul ». Mais si vous voulez vraiment profiter d’un jeu qui vous intéresse, de la choisir même par vous-mêmes, nous préférons vous diriger directement sur le portail de Valve. Le site officiel de Steam regorge de centaines de titres gratuits, à télécharger sans difficulté, idem pour l’installation, et dont vous aurez l’ensemble du détail des configurations appropriées pour en tirer le meilleur.

C’est le cas déjà de Rocket League, jeu très populaire en ligne permettant de voir s’affronter des voitures tout-terrain, dans des décors fantaisistes et futuristes, et dont la règle est avant tout de mettre la balle au fond des buts du camp adverse. Pour le reste, tous les coups sont permis. Beaucoup, vraiment beaucoup de titres sont disponibles en téléchargement gratuit pour PC ou Mac, avec même quelques éditions en réalité virtuelle qui valent le coup d’oeil.

Quelques bons plans pour télécharger gratuitement sur PC

Vous êtes contre l’usage de Steam ? Vous aussi vous trouvez que Valve réalise une véritable injustice envers les éditeurs de jeux vidéo indépendants ? Alors à vos claviers pour rechercher dans les sombres couloirs d’internet quelques plans pour télécharger gratuitement des jeux vidéo, en toute impunité, mais réservés exclusivement aux joueurs PC.

Pour les vrais pirates, la meilleure astuce reste encore les générateurs de clés. On s’explique. Il s’agit là de logiciels à télécharger tout simplement sur des plateformes en ligne très basiques, et une fois l’installation terminée, il vous suffira de renseigner le nom du jeu vidéo concerné pour qu’un « code key » vous soit révélé, et que vous n’aurez plus qu’à renseigner sur Steam ou même à l’installation du jeu vidéo préalablement trouver gratuitement, lui aussi.

Le plus difficile pour les gamers avérés n’a jamais été de trouver des jeux gratuits, mais plutôt d’obtenir la licence rattachée, pour profiter d’une version totale. Le plus souvent, il vous suffira de télécharger un format démo, ou une version bêta du jeu en question, et par-delà, une plateforme vous suggérera d’acheter le jeu complet, ou de renseigner directement la clé si vous l’avez déjà entre vos mains. Petit malin que vous êtes, la suite ne sera que plus facile, votre générateur s’occupera du reste, et vous pourrez jouer en toute tranquillité.

Attention toutefois, car le processus peut prendre quelques minutes, ce n’est pas toujours de l’instantané, et surtout, d’autres pirates du web peuvent également avoir déjà employé la clé qui vous sera soumise. Il faudra bien 5 à 10 tentatives pour que ça marche. Le reste ne sera que pure détente, et nous vous souhaitons déjà un bon divertissement.

La spécificité Mac pour télécharger des jeux

Au tour de Mac cette fois. Ce sera un peu plus particulier, même si une nouvelle fois, vous retrouverez également des générateurs de clés pour les jeux vidéo, pour une compatibilité avec les produits Apple. D’autres pourraient même vous conseiller de cracker directement votre Mac dès l’achat réalisé, pour avoir accès à de nombreux contenus gratuits, dont les derniers jeux vidéo sortis.

C’est un processus qui peut aussi se répéter sur votre PlayStation ou même la Nintendo Switch, mais que l’on préfère ne pas recommander, car si vous vous ratez, vous en mordrez vraiment les doigts, et au prix d’un ordinateur Apple, ça serait vraiment dommage.

La bonne solution que l’on vous préconise, c’est la suivante. Rechercher très simplement les plateformes de téléchargement de jeux vidéo gratuits, destinés au Mac, depuis votre navigateur web. Plusieurs propositions vers des sites vous seront formulées, et l’une que vous l’on recommandera surtout, c’est Zone Telechargement qui a récemment changé de nom. Les jeux sous Mac, parfois dans un nombre beaucoup plus limité que sous PC, seront configurés dans un format « ISO ». Ces fichiers indiqueront depuis le bureau l’insertion d’un CD et de son contenu sur votre bureau. Pour que la version complète fonctionne, il vous faudra une manipulation assez simple, mais qui ne marchera pas à tous les coups, et qui demandera surtout beaucoup de temps, c’est la copie du fichier originel, ainsi que du crack, dans le champ des « Applications ».

Autour de certains titres, il faudra même en passer par l’AppStore. Et c’est à ce moment précis que le jeu de dupe commence, en faisant appel à votre générateur de clés CD, ou en passant par d’autres sites pirates du web, pour renseigner une licence qui est rattachée à votre compte. Certains vous conseilleront de passer dans un mode hors connexion avant d’effectuer ce procédé, afin d’éviter toute traçabilité. Pour notre part, c’est de manière franche, et un peu au culot, que l’on s’est lancé dans la transgression de la licence, et Apple n’y a vu que du feu.

Toutefois, cela pourra toujours se retourner contre vous. Vous ne serez jamais totalement à l’abri qu’Apple trace vos actions, concède que vous n’avez jamais eu dans votre historique la moindre transaction bancaire pour vous procurer le jeu vidéo en question, et cela pourra être punissable d’une belle amende, et la menace de faire de la prison ferme.

La politique autour d’internet reste encore assez libertaire, mais les temps pourraient changer à l’avenir, et rien ne dit que tous les agissements pirates que vous effectuerez ne seront pas rétroactifs, et que l’ensemble de vos téléchargements pirates abusifs vous soient répréhensibles.

Alors, dans ce cas, il ne vous reste plus qu’une seule solution, payer les 30€ pour acquérir le jeu qui vous fait envie, et d’y rejouer quand bon il vous semblera, sans avoir une épée de Damoclès au-dessus de votre tête.

J’aime ça : J’aime chargement…