Match France Allemagne Handball à Voir en Direct TV et Internet

Match France Allemagne Handball : voici comment voir le match de quarts de finale en direct ce soir en live streaming et à la télévision. Pour ce match France Allemagne du Mondial 2023 de handball, la retransmission est assurée par bein Sports. Vous pouvez voir le match choc en streaming sur Internet. Pour les supporters de l’équipe de France de handball, rendez-vous à 18h ce mercredi 25 janvier 2023. Soyez prêt devant votre écran (ordinateur, tablette, téléphone mobile) pour ce match décisif des Bleus en quarts de finale du championnat du monde de handball 2023.

Les Bleus ont remporté leur match contre l’Espagne. Ce n’était pas une mince affaire mais ils se préparent maintenant à affronter l’Allemagne en quarts de finale du Championnat du monde de handball 2023. Les deux équipes s’étaient déjà croisées en poules lors des Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. Les Bleus avaient remporté la victoire à l’arraché 30 à 29. Espérons le même résultat ce soir dans ce France Allemagne de handball.

Interrogé après la victoire contre l’Espagne, le pivot des Bleus Ludovic Fabregas a reconnu que les Allemands étaient « très costauds ». Juri Knorr, le demi-centre des Rhein-Neckar Löwen, a encore prouvé qu’il était l’homme à tout faire de la Mannschaft. Lors du match contre les Norvégiens, ses huit buts et six passes décisives ont impressionné les Bleus. Avant le décisif France Allemagne de ce soir, le ton est donné.

Aujourd’hui, les Bleus disputent leur quart de finale contre l’Allemagne. A Katowice, la Norvège a battu l’Allemagne in extremis (28-26). Les deux équipes se sont qualifiées, mais c’est la Norvège qui affrontera l’Espagne. Deuxième de son groupe, l’Allemagne a décroché le droit d’affronter la France dès les quarts de finale du Mondial 2023 ce mercredi 25 janvier. Le match en direct de Gdansk est diffusé sur beIN SPORTS 1 à 18h00.

Si vous voulez regarder le match France Allemagne de handball, la solution est de profiter tranquillement du match sur beIN SPORTS. Comme pour l’ensemble de la compétition, les matchs sont diffusés en intégralité et en direct sur la chaîne de sport. En plus de France Allemagne en quarts, retrouvez la programmation TV complète sur l’Agenda Handball de beIN SPORTS. Dès 18h00 (heure de Paris, notez-le bien), soyez au rendez-vous du coup d’envoi de France Allemagne. Mary PATRUX est chargée d’analyser le match. Elle est accompagnée de Daniel NARCISSE et Thierry OMEYER. A noter également Thomas FERRO VILLECHAIZE et François-Xavier HOULET commentent le match en direct. Renan CHEDOTAL est envoyé spécial pour des sujets « Inside ».

Partout dans le monde, les supporters des Bleus peuvent voir France Allemagne ce soir. Choisissez votre écran (ordinateur PC, tablette tactile, smartphone…) et sélectionnez la solution de diffusion que vous préférez. Plusieurs sont présentées ici sur cette page. Le match peut par exemple être regardé sur beIN SPORTS CONNECT en streaming Internet.

Ce soir, « les compteurs sont remis à zéro ». Par ces quelques mots, le sélectionneur des Bleus Guillaume Gille a planté le décor du match France Allemagne de ce soir. Même si les joueurs français ont profité d’un jour de repos supplémentaire pour préparer leur match de ce soir, la tâche s’annonce difficile face à l’Allemagne.

En direct live streaming, la chaîne propose aux fans de l’Equipe de France de handball de retrouver toute l’action en direct. Mais attention, retenez bien que ce soir à partir de 18h (heure de Paris), le match est diffusé en intégralité sur Bein Sports. En détail, voici une simple solution à activer pour voir le match en direct streaming ou à la télévision.

Avec le match France Allemagne en live, c’est parti pour un choc terrible à vivre en live ! Il vous suffit de choisir la solution de diffusion qui vous convient. Revenez ici sur Tixup un peu avant le coup d’envoi de la rencontre pour tout savoir. Quelques minutes avant le début, vous saurez tout pour voir le match en direct, simplement et en illimité.

