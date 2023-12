Voir le Pay-per-view Elimination Chamber : PPV de la WWE en vidéo replay, résultats combats et Main-Event

La WWE et le pay-per-view Elimination Chamber à voir en direct à la télévision > Ce soir, les amateurs de catch pourront retrouver un PPV inédit de la WWE, la fameuse chambre d’élimination ! Il est possible de voir le Pay-per-view Elimination Chamber 2018 en direct à la TV sur AB1, à partir de 2 heures du matin, cette nuit du dimanche au lundi.

Cette nuit, et pour la seconde fois de l’année, la WWE met en place un PPV (Pay-per-view) inédit, afin d’offrir des combats spectaculaires aux amateurs de la discipline. Historiquement, l’Elimination Chamber a vu sa première édition se dérouler en 2010, et n’aura eu de cesse de gagner du galon au fil des ans. Le combat le plus attendu de la soirée est ce combat en chambre d’élimination, qui voit deux catcheurs s’affronter, tandis que les autres sont emprisonnés à l’intérieur de chambres. Toutes les 5 minutes, et aléatoirement, un catcheur verra sa porte s’ouvrir et il pourra rejoindre le combat.

Voir le Pay-per-view Elimination Chamber 2018 en direct sur AB1 : PPV de la WWE en vidéo replay, résultats combats et Main-Event

Si les combats proposés au cours de la soirée sont importants pour la suite des évènements, c’est bien cette Elimination Chamber qui attire tous les regards. Première historique pour la WWE, l’Elimination Chamber offrira un combat entre des divas de la WWE. Après un Royal Rumble féminin, voici donc le second gros combat décliné pour les catcheuses. Sur le papier, le vainqueur du Elimination Chamber obtiendra un ticket pour un combat pour le titre de champion universel lors du prochain WrestleMania, le plus grand évènement de la WWE.

Sachez que vous pouvez voir le Pay-per-view Elimination Chamber 2018 en direct sur AB1, dès 2 heures, cette nuit de dimanche à lundi. Le PPV de la WWE en vidéo replay, avec les résultats des combats du Main-Event seront aussi à découvrir sur Internet.

