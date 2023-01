Le football et le match Bordeaux OM en direct à la télévision sur Canal + > Pour clôturer cette nouvelle journée de championnat de Ligue 1 de football, l’on retrouve une affiche intéressante, entre Bordeaux et l’Olympique de Marseille. Pour Marseille, il est est question d’un bon résultat, obligatoirement. Il est possible de regarder le match Bordeaux OM en direct streaming à la TV sur Canal +, à partir de 21 heures ce dimanche 19 novembre.

Au classement général de la Ligue 1, l’Olympique de Marseille n’est clairement pas très loin du podium et pourrait créer l’exploit en fin de saison, surtout si le club venait à poursuivre ses efforts. Lors de la dernière journée de championnat, l’OM avait réussi à se montrer en forme en rentrant dans le top 5 des rencontres les plus spectaculaires. Avec un cinq buts à zéro sans fioritures face à une formation de Caen qui était très bien placée au championnat, l’Olympique de Marseille parvenait presque à faire oublier cette triste débâcle en Europa League, un but à zéro face Guimaraes. De quoi reprendre confiance et connaître un bon point pour le moral. D’ailleurs, l’OM augmentait son nombre de victoires cette saison, en passant à sept succès.

Regarder le match Bordeaux OM en direct streaming à la TV : Replay match Marseille, buts et scores Ligue 1 football

Face à l’OM, l’on retrouve une formation de Bordeaux loin d’être sereine dans ses rencontres de Ligue 1 de football. Depuis le début de la saison, l’équipe de Bordeaux n’aura réussi à s’imposer qu’à quatre reprises, pour quatre matchs nuls et quatre revers. Lors de la dernière journée, Bordeaux, en déplacement à Rennes, ne parviendra pas à renverser la situation et se contentera d’une nouvelle défaite, sur le score d’un but à rien, voyant, au classement, Rennes revenir. Avec 16 points au compteur, Bordeaux commence à habituer sa place au ventre mou du championnat de Ligue 1, et devra se ressaisir rapidement pour tenter d’accrocher l’Europe l’an prochain.

Vous pouvez regarder le match Bordeaux OM en direct streaming à la TV sur Canal + dès 21 heures ce 19 novembre. Le replay du match de Marseille, avec les buts et les scores de la Ligue 1 de football seront aussi à voir sur Internet, plus tard dans la soirée.