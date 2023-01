Il était une fois : les objets high tech qui ont fait 2017 : Nintendo Switch, Xbox Scorpio, Surface Phone, Samsung Galaxy S8

Les objets high tech de 2017 : Nintendo Switch, Xbox Scorpio, Surface Phone, Samsung Galaxy S8 > Tout comme dans les jeux-vidéo, la technologie pourrait une remarquable année 2017 ; retour sur quelques-uns des produits qui se font fébrilement attendre, et qui devraient proposer quelques revirements de situations.

Difficile d’évoquer l’année 2017 sans penser au nouvel essai de Nintendo dans le monde des jeux-vidéo. Si la Nintendo Wii était un succès commercial certain, le manque d’ambition de la Nintendo Wii U mettre le géant Nippon dans une situation délicate. Peut-on espérer, alors, que les joueurs se tourneront à nouveau vers Nintendo, une marque qui aura quand même ébloui les plus jeunes années des joueurs actuels ?

Avec la Nintendo Switch, Nintendo veut réussir à effacer l’échec de la Nintendo Wii U et l’on suivra cela de près. Pour son grand retour, Nintendo est alors désireux de livrer une console que l’on qualifiera d’hybride, puisque cette dernière peut s’imbriquer dans un socle pour vous permettre de jouer sur votre écran de salon, tout en possédant la particularité de se montrer amovible. Vous pouvez donc emporter votre Nintendo Switch un peu partout, et utiliser l’écran comme une console portable.

Si l’intention de frapper un grand coup est louable, c’est l’implication des développeurs tiers qui est à prendre au sérieux. Au fil des années, Nintendo s’est surtout cloîtrer dans une mode du « fait maison », laissant Mario, Pokemon et autre Zelda prendre les devants. Si le schéma venait à se répéter, le bilan pourrait être lourd de conséquences.

Les objets high tech de 2017 : Nintendo Switch, Xbox Scorpio, Surface Phone, Samsung Galaxy S8

Toujours pour les joueurs, l’année 2017 offrira un objet high-tech très attendu puisqu’il s’agit de la Xbox Scorpio, celle qui devrait upgrader la Xbox One et rivaliser avec la PS4 Pro. Pour la Xbox Scorpio, il faut savoir qu’elle se veut comme la console de jeux la plus puissante jamais conçue (et nous pouvons le confirmer au vu des spécificités annoncées de la machine de Microsoft), et qu’elle devrait faire tourner les jeux en 4K natif, chose que l’on demande à voir.

Les objets high tech de 2017 : Nintendo Switch, Xbox Scorpio, Surface Phone, Samsung Galaxy S8

D’après Michael Pachter (vous pouvez retrouver l’article ici), cette dernière devrait être proposée aux alentours des 400 €. Mais l’année 2017 de Microsoft devrait débuter bien plus tôt, puisque c’est le Surface Phone qui pourrait se dévoiler aux yeux du monde.

Après une évolution compliquée et un abandon des Windows Phone, le géant Américain ne compte pas s’avouer vaincu et devrait proposer, en 2017, un smartphone se basant sur la tablette Surface, très appréciée du public. Dans de telles conditions, le succès de Microsoft n’aura jamais été aussi proche, mais l’on surveillera de près l’évolution du marché, d’autant qu’il peut paraître compliqué de s’imposer devant Apple et autres Android.

Enfin, l’on soulignera la présence d’un Samsung Galaxy S8, qui doit absolument permettre à Samsung de se sortir des nombreux problèmes qu’aura connus le Samsung Galaxy S7. Si la marque a pris un coup dans l’aile, l’on sait que Samsung est capable du meilleur et l’on sera curieux de découvrir si le pari sera réussi ; une belle année en perspective.