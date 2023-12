Voir le match PSG Metz Ligue 1 en direct streaming vidéo : Classement, résultat et replay buts Paris Saint-Germain

Le match de football de Ligue 1 Metz PSG en direct à la télévision > Retour de la Ligue 1, ce soir, avec une nouvelle sortie du Paris Saint-Germain. Au programme, l’on retrouve un choc très intéressant, entre le leader du championnat, et la lanterne rouge en quête de son premier succès. Vous pouvez voir le match Metz PSG de Ligue 1 en direct à la TV sur Canal +, à partir de 20 heures 45.

Avec un début de saison incroyable, le Paris Saint-Germain semble bien être remis de la chute constatée lors du dernier championnat de Ligue 1. En effet, et alors que l’AS Monaco parviendra à récupérer un sacre ; au final bien mérité, le PSG se devait de se contenter de la seconde place ; un échec finalement cuisant. Cette nouvelle saison de Ligue 1 de football se déroulera alors pour le mieux pour le PSG, qui connaîtra quatre succès, en autant de rencontres disputées. Par ailleurs, le PSG ; aux côtés de l’AS Monaco, sont les deux seules formations ayant passées la barre des dix buts inscrits, puisque le PSG et l’ASM auront trouvé le chemin des filets à 14 reprises chacun, avant cette cinquième journée. Si les deux formations sont côte à côte au classement, il ne fait nul doute que le PSG parviendra à grappiller ; sauf fait surprenant, trois nouveaux points face à un FC Metz en difficulté.

Car oui, et si le PSG semble à nouveau être sur un nuage ; notamment après l’arrivée d’un Neymar survolté, du côté du FC Metz, ce début de saison se veut bien plus compliquer à gérer ; pire encore, le FC Metz est la seule formation actuellement à n’avoir connue que des revers. Avec zéro point et sept buts encaissés pour un seul d’inscrit, difficile d’imaginer comment le FC Metz pour résister à l’armada du PSG ce soir. Au cours de l’histoire ; et depuis 2008, le PSG n’aura eu de cesse de s’imposer face à Metz. Bien que cette formation parviendra, parfois, à faire trembler le PSG (comme lors de cette rencontre du mois d’avril 2017, où le FC Metz s’était incliné trois buts à deux à domicile), jamais elle ne parviendra à décrocher le moindre point face au Paris Saint-Germain. Et en vu de la situation actuelle des deux formations, l’on ne voit pas comment le FC Metz pour créer la sensation ; mais ne sait-on jamais.

Sachez que vous pouvez voir le match Metz PSG de Ligue 1 en direct streaming vidéo sur Canal +, dès 20 heures 45 ce 8 septembre 2017. Le classement de la Ligue 1, le résultat et le replay des buts du Paris Saint-Germain sont également à regarder sur Internet, une fois le coup de sifflet final donné.

