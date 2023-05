Grand Prix Moto de France en direct vidéo : Live et Replay Moto GP Le Mans, résultat et classement > Nouveau week-end de compétition en Moto GP aujourd’hui, et il ne fait nul doute que le classement évoluera à l’issue de la Moto GP au Mans, de quoi ; peut-être, parfaire les surprenantes surprises de ce début de saison.

Depuis l’entame de la nouvelle saison de Moto GP, les ténors de la discipline ont eu parfois du mal à se montrer à leur avantage, à l’inverse de quelques bonnes surprises.

L’on pensera alors à l’Espagnol Maverick Vinales, brillant vainqueur lors des deux premiers Grands Prix Moto de ce début de saison. Avec 50 points récupérés sur deux courses, le pilote Espagnol parviendra d’ailleurs à débuter ce Grand Prix Moto de France à voir en direct vidéo à la seconde place du classement général, juste derrière Valentino Rossi, l’indétrônable Italien qui entend bien récupérer un nouveau sacre de champion du monde.

Valentino Rossi, justement, parviendra à se hisser à la première place du classement de Moto GP, après une troisième place au Qatar, une seconde place en Argentine, et une nouvelle seconde place au Grand Prix des Amériques. Le Grand Prix Moto d’Espagne s’annoncera toutefois plus compliqué pour l’Italien, qui n’atteindra ; difficilement, que la dixième place à l’issue de la course.

En revanche, et si l’on se penche plus en détails sur les derniers résultats obtenus par Marc Marquez, Daniel Pedrosa et Jorge Lorenzo, l’on ne pourra que constater que les trois pilotes sont plus en difficultés en ce début de saison.

Vous pouvez voir le Grand Prix Moto de France en direct vidéo sur Eurosport. Le Live et le replay Moto GP Le Mans, le résultat et le classement seront ensuite à regarder sur Internet.

En effet, actuellement au classement, et avant ce Grand Prix Moto de France en direct vidéo, Marc Marquez pointait à la troisième place du classement ; à seulement deux points du second, tandis que Daniel Pedrosa en possédaient 52. Pour Jorge Lorenzo, en revanche, difficile d’envisager un titre lorsque l’on se retrouve poussé à la neuvième place, avec 28 points ; même si rien n’est encore joué.

L’an passé justement, mais également il y a deux ans, c’est Jorge Lorenzo qui avait réussi à se mettre en avant. Si le pilote Espagnol venait à inscrire son nom au palmarès pour la troisième fois consécutive, il ne ferait nul doute qu’il vienne se relancer dans la course au titre.