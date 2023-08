Voir Capital sur le business des vacances insolites en vidéo sur M6 et 6Play

Le documentaire Capital sur M6 > Nouvelles enquêtes inédites pour les équipes de Capital, qui se penchent désormais sur les vacances insolites et sur le business tout autour. Vous pouvez voir Capital sur le business des vacances insolites en vidéo sur M6 à partir de 21 heures en vidéo.

Pendant les vacances d’été, il n’est désormais plus de mode de partir durant un mois entier. De nos jours, les Français préfèrent partir moins longtemps, oui, mais plus souvent. Pour l’occasion, il est également question de vivre quelque chose d’original et d’unique, pouvant laisser un souvenir mémorable à la famille entière. En 2015, le chiffre d’affaires des hébergements insolites a atteint la somme de 160 millions d’euros et certains professionnels du tourisme ont bien compris le profit qu’ils pouvaient tirer de ces vacances courts séjours. Suite à cette introduction, l’on retrouve ensuite un sujet sur les parcs aquatiques, où les centaines de milliers de personnes fréquentant ces endroits ne se doutent pas de la lutte que se font les différents parcs.

Enfin, place aux cabanes en bois et autres nuits sous bulles, un pari complètement fou. En France, la nouvelle tendance a été pressentie par Rémi Becherel, un ébéniste qui a créé, en 2005, Nid Perché. Depuis, l’entreprise compte déjà 600 réalisations à son actif et s’est spécialisée dans la construction des cabanes haut de gamme, avec salle de bains et jacuzzi, en plein cœur des arbres.

