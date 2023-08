Marque employeur : 3 erreurs à éviter

Prenez soin de votre marque employeur ! En pleine compétition pour attirer les meilleurs talents, vous y consacrez des ressources importantes. Malgré tout, les erreurs vous guettent et pourraient nuire à votre image, en cours de recrutement, avec vos salariés actuels ou même vis-à-vis de vos anciens collaborateurs. Voici comment les éviter et les tourner à votre avantage.

Travailler votre marque employeur uniquement en cours de recrutement

L’erreur : créer de la déception en sur-vendant l’entreprise ou la mission, et n’être disponible qu’en cours de recrutement

Pourquoi c’est une erreur ? Nombreux sont les candidats à ne jamais recevoir de réponse lorsque leur candidature est rejetée. En “ghostant” les personnes non-retenues, vous vous privez de candidats potentiels qui auraient pu correspondre ultérieurement à d’autres postes. Vous risquez également d’abîmer votre image chez les candidats.

Comment y remédier ? Pour un recruteur, l’intérêt est donc de répondre systématiquement aux candidats postulant à une offre d’emploi, peu importe la réponse. Au-delà du process de recrutement en lui-même, il est important de ne pas rester silencieux. Vous avez intérêt à publier régulièrement des informations sur la vie de votre entreprise. Sur un blog RH ou sur les réseaux sociaux, consacrez des ressources à répondre aux questions et sollicitations.

Oublier que vos salariés sont vos meilleurs ambassadeurs

L’erreur : Se consacrer uniquement aux candidats et oublier de faire participer les salariés dans les campagnes de recrutement.

Pourquoi c’est une erreur ? Les salariés sont des ambassadeurs ! En communiquant positivement sur votre entreprise, ils attirent des candidats passifs et participent aux rayonnement de votre entreprise. Les oublier est un véritable manque à gagner et certains, se sentant abandonnés, peuvent dépeindre une mauvaise image de votre entreprise.

Comment y remédier ? Ne négligez pas l’impact de vos salariés sur la perception de votre marque employeur. Si vous voulez qu’ils vous aident à attirer les talents, cela passe d’abord par une bonne qualité de vie au travail. Carrière personnalisée, rémunération efficace, vie sociale sont autant d’outils à votre disposition pour mettre en place un parcours collaborateur cohérent. Et n’oubliez pas d’aider vos salariés à communiquer positivement. Désormais, l’employee advocacy ou les mécanismes de cooptation sont des must pour les inciter à s’engager. En ligne ou auprès de leurs réseaux, leur impact est considérable sur votre potentiel de recrutement.

Perdre le contact avec vos alumni

L’erreur : ne pas tirer profit du réseau que représentent vos anciens salariés.

Pourquoi c’est une erreur ? Même après leur départ, vos anciens salariés participent au rayonnement de votre marque employeur ! Et qui sait, les meilleurs d’entre eux pourraient décider de revenir chez vous, forts d’une nouvelle expérience chez vos concurrents ou ailleurs ?

Comment y remédier ? Lors de leur départ, évitez qu’ils ne partent en trop mauvais termes. Mais avant tout, faites en sorte de ne pas perdre de vue vos anciens salariés. La création d’un réseau d’alumni – sur LinkedIn par exemple – est un premier moyen d’y parvenir. A partir de cet annuaire d’anciens, vous pouvez diffuser vos offres de recrutement et vos actualités RH. Ces erreurs sont extrêmement répandues sur le marché de l’emploi. Mais elles sont faciles à éviter, pendant les phases de recrutement et en impliquant vos salariés actuels et passés.

