Voir le Multiplex de Ligue 1 en video replay avec les Résultats et les Buts

Voir le Multiplex de Ligue 1 en direct à la TV : Résultat OM PSG ASM OL fin de saison, champion de France et relégués en Ligue 2 > C’est une saison de football de Ligue 1 très disputée qui vient trouver un terme. Reste désormais à confirmer les places Européennes, le podium, et les relégués.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette saison de Ligue 1 aura offerte un spectacle étonnant, mais surtout jouissif. Plusieurs situations permettaient aux amoureux du ballon rond de s’extasier, tandis que certaines formations se montraient alors très surprenantes.

Difficile, dans de telles conditions, de ne pas évoquer la saison magique offerte par l’OGC Nice, qui, pendant la moitié de la saison, parviendra à faire la course seul en tête. Constante dans ses efforts, la formation de l’OGC Nice se montrera brillante, avant de connaître une chute de forme suite à son élimination sur le plan Européen.

Avec une présence en Ligue Europa, l’OGC Nice venait confirmer une bonne saison l’an passé, mais, cette année, les performances Européennes couplées à celles du championnat ne permettaient pas à l’OGC Nice de rêver plus longtemps. Avec autant de matchs à disputer, l’on ne pouvait qu’envisager une fatigue flagrante ; chose qui se confirmera, mais qui permettra tout de même à l’OGC Nice de finir sur le podium de la Ligue 1, une belle surprise, et méritée.

Deux autres formations s’assuraient alors également des deux premières places, à savoir l’AS Monaco et le grand PSG, champion en titre. Si l’on avait encore droit à un peu de suspens entre les deux formations pour désigner le nouveau tenant du titre, l’on saluera tout particulièrement la performance de l’AS Monaco en Ligue des Champions, qui atteindra le stade de la demi-finale.

Il est possible de voir le Multiplex de Ligue 1 en direct à la TV sur Canal + et BeIn Sports à partir de 21 heures, demain 20 mai. Le résultat de l’OM, du PSG, de l’ASM et de l’OL en cette fin de saison, mais aussi le champion de France et les relégués en Ligue 2 sont à voir sur Internet, un peu plus tard dans la soirée.

Alors que le PSG n’aura pas d’autres choix que de s’incliner lors du match retour contre le FC Barcelone, l’AS Monaco, de son côté, chutera face à la Juventus, une formation dont les qualités défensives ne sont plus à prouver. Malgré cet échec sur le score de deux buts à un (4-1 cumulé), l’on saluera le parcours de l’AS Monaco en Ligue des Champions, ainsi que sa performance honorable face à la Juventus. En effet, l’AS Monaco deviendra la seule formation à parvenir à inscrire un but à la Juventus en phase de finale de la Ligue des Champions 2016-2017, faisant ainsi mieux que le FC Barcelone.

D’autres inconnues sont également à surveiller de près, puisque les relégués en Ligue 2 ne sont pas encore tous connus. Si l’on sait que cette saison de Ligue 1 se voulait déjà folle, il ne fait nul doute que l’on assiste ici, à un Multiplex de Ligue 1 en direct à la TV capable de se montrer spectaculaire.