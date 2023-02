Saint-Valentin : idées maquillage

La Saint-Valentin approche à grands pas c’est pourquoi il est impératif de s’y prendre à l’avance pour être superbe le jour j. Comme la plupart des couples optent pour un dîner romantique ou une sortie en amoureux il est opportun de vous mettre sur votre 31 !

Comme on est à une semaine de la Saint-Valentin et que plusieurs d’entre vous ne savent pas accorder leur maquillage à cette occasion nous vous proposons quelques conseils de base pour être la plus belle ce soir-là.

Ainsi pour commencer évitez de trop mettre de fond de teint surtout si vous n’avez pas d’imperfection à cacher et penser à bien l’étaler au niveau du coup pour ne pas avoir deux couleurs différentes au niveau du visage et du coup.

Pour avoir un maquillage parfait sachez qu’il est impératif de ne pas charger la bouche et les yeux en même temps si vous avez trop maquillé vos yeux mettez une fine touche sur vos lèvres et vis verça.

Concernant les yeux si vous sortez en boite ou une grande fête vous pouvez opter pour des fards à paupières pailletées sinon garder mats. Pour toutes celles qui ont de petits yeux sélectionner des couleurs claires à disposer sur toute la paupière, vous pouvez utiliser une couleur foncée uniquement au coin de l’œil.

Celles qui ont des grands yeux peuvent utiliser des couleurs foncées, qui généralement sont connues pour rétrécir l’œil. Concernant le mascara, c’est selon le choix de chacune soit du volume ou de la longueur ou un peu des deux mais à utiliser impérativement car il intensifie le regard.

Concernant le fard à joue optez pour une touche légère de manière à garder l’aspect naturel et des joues roses de bébé.

Pour les lèvres si vous n’avez pas trop maquillé vos yeux opter pour du rouge, une couleur dédiée à cette fête sinon du gloss fera l’affaire.