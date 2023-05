ATP Masters 1000 Rome : Résultat, replay vidéo tournoi de tennis, vainqueur > Au calendrier, les Masters 1000 sont d’excellents moyens de prendre l’avantage ; autant au classement, que moralement, sur ses adversaires au cours d’une saison. De plus, ces Masters 1000 sont un très bon entraînement avant les tournois plus prestigieux, que sont les tournois du Grand Chelem.

Après un tournoi de tennis à Madrid, qui offrait, d’ailleurs, de belles affiches parmi les diverses confirmations de certains joueurs, il est déjà temps de laisser la place à cet ATP Masters 1000 de Rome, toujours marqué par l’absence de Roger Federer.

Si Roger Federer n’est pas présent, d’autres joueurs le sont et se présentent au tournoi de tennis de Rome avec la ferme intention de sortir vainqueur, d’acquérir un bon résultat et de conforter sa place au classement ATP ; ou de grappiller quelques points sur son principal adversaire.

Car oui, l’ATP Masters 1000 de Rome n’est pas anodin ; créé en 1930, le tournoi de tennis de Rome rejoindra les Masters 1000 ; les tournois les plus prestigieux, juste derrière les tournois du Grand Chelem, en 2009.

ATP Masters 1000 Rome : Résultat, replay vidéo tournoi de tennis, vainqueur

Organisé chaque année à la mi-mai, l’ATP Masters 1000 de Rome détient une place important au calendrier et il n’est pas rare de retrouver l’intégralité des meilleurs joueurs mondiaux, puisque ce tournoi de tennis permet de poursuivre une préparation en vu du prochain tournoi qui s’annonce, le tournoi du Grand Chelem, Roland Garros.

Alors qu’il se dispute la semaine après le tournoi de tennis de Madrid, l’ATP Masters 1000 de Rome se déroule sur terre battue, d’où l’importance de s’y présenter pour préparer convenablement le prochain tournoi du Grand Chelem.

Au palmarès de l’ATP Masters 1000 de Rome, l’on retrouve l’Espagnol Rafael Nadal seul en tête, avec pas moins de sept succès à son actif avant ce tournoi de tennis 2017. Si l’Espagnol se montrait farouche et possède toujours une belle avance sur le second du palmarès (Novak Djokovic), l’on ne pourra que constater que Rafael Nadal ne parvient plus à s’imposer ici depuis 2014.

En effet, depuis cette date, Rafael Nadal se sera mis en retrait et l’on assistera à deux victoires de Novak Djokovic sur les éditions suivantes, avant de Novak Djokovic s’incliner en finale de l’édition 2016, face à Andy Murray.