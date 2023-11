Match Chelsea Leicester en Direct et en Streaming

Match Leicester Chelsea en direct : Résultats et scores de la League Cup de football > Alors que tous les pays ont une Coupe spéciale se déroulant sur le territoire, l’Angleterre ne déroge pas à la règle et offre l’une des compétitions les plus suivies dans le monde, la League Cup.

Un peu à l’image du Championnat de BPL, la League Cup laisse planer un vent d’inédit, d’images fortes et de matchs très disputés, puisque, faut-il le rappeler, le vainqueur de la League Cup obtient son billet pour la prochaine Europa League, se situant juste sous la Ligue des Champions.

Si la League Cup de football connaît une notoriété plus faible que la FA Cup, elle n’en reste pas moins un pas décisif dans l’avenir d’un club en devenir. Si s’imposer permet d’obtenir une place dans la prochaine édition de l’Europe League, cela permet également d’imposer ses valeurs et de mettre à terre les plus grandes équipes.

Dans la League Cup, les équipes se retrouvent devant un système d’élimination directe ; un peu à l’image de ce que nous trouvons ailleurs, mais la demi-finale se joue en deux matchs, aller-retour. L’exception se poursuit alors, puisque la règle des buts à l’extérieur n’est pas prise en compte et cela permet, parfois, des moments fous de football entre deux formations.

Match Leicester Chelsea en direct : Résultats et scores de la League Cup de football

Pour ce troisième tour de la League Cup de football, l’on retrouve déjà une affiche très imposante entre deux formations connues de l’Angleterre. Si Chelsea n’a plus besoin de se faire présenter suite à son palmarès incroyable, Leicester, en revanche, aura surpris le monde entier en décrochant un titre de champion de BPL l’an passé, un exploit retentissant et magique, qu’il faut réussir à réitérer pour ne pas évoquer la simple chance sur une saison entière.

Le problème, justement, c’est que Leicester n’est pas encore très bien rodé pour cette nouvelle année, comme en témoignent les premiers résultats en championnat de BPL, des résultats en demi-teinte, et bien loin de la surprise de la dernière saison. En seulement trois rencontres, Leicester ne se sera imposé qu’une seule fois, pour un nul et un revers. Loin d’être vaincu pour le moment, les différentes échéances du club, comme la Ligue des Champions par exemple, pourraient bien mettre un terme à la folle chevauchée.

De son côté, Chelsea se permet d’aller bien mieux que l’an passé, s’offrant même neuf points sur neuf possible en trois rencontres de BPL. À l’issue de la troisième journée du championnat, Chelsea était deuxième, à égalité de point avec le premier qu’était Manchester City. Dès lors, c’est une nouvelle situation qui s’amorce et l’on ne pourra que féliciter le destin d’offrir, pour l’entrée en lice des clubs de BPL en League Cup de football, un duel bien plus qu’intéressant, entre deux formations incroyables du football Anglais.

Sur le plan du palmarès, force est encore de constater que l’avantage est net du côté de Chelsea, qui se sera imposé cinq fois en League Cup de football, dont la dernière en 2015. Plus en retrait, Leicester n’est pourtant pas un nouveau de la compétition, puisque la formation aura connu ses plus belles heures en League Cup dans les années 2000, avec deux victoires et une finale perdue face à Tottenham, portant le total de succès à trois.

