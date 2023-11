Le Championnat de Moto GP à voir en direct à la télévision sur Eurosport > Moment très important et intense pour les pilotes encore en course pour le titre du championnat du monde, puisque l’on retrouve les pilotes une dernière fois à Valence, pour un dernier Grand Prix de Moto GP spectaculaire. Avec un suspense toujours présent, le champion du monde de Moto GP 2017 sera enfin sacré. Vous pouvez regarder le Grand Prix de Moto GP de Valence en direct live sur Eurosport, dès 14 heures ce dimanche 12 novembre.

Cette saison de Moto GP ; qui touche aujourd’hui à son terme, aura permit de vivre d’incroyables moments, et d’offrir des luttes acharnées. Dès lors, difficile de dire qui pourrait repartir du Grand Prix d’Espagne avec le titre de champion sous les bras. Pourtant, l’Espagnol Marc Marquez semble s’afficher comme le grand favori de la course et possède une avance non-négligeable sur le second, l’Italien Andrea Dovizioso, véritable surprise de l’année. Dans les faits, la lutte aurait pu être encore plus serrée si l’Italien n’était pas passé à côté du Grand Prix de Moto GP d’Australie, puisqu’il n’engrangera que trois petits points, contre les 25 points de la victoire pour Marc Marquez. Entre les deux pilotes, ce sont désormais 21 points qui les séparent.

Regarder le Grand Prix de Moto GP de Valence en direct live : Résultat Grand Prix Espagne, vainqueur championnat du monde

Bien malin celui ou celle qui parviendra alors à deviner l’issue de la course de Moto GP de Valence ; Marc Marquez parviendra-t-il à affirmer une nouvelle domination du championnat de Moto GP, ou se fera-t-il prendre à défaut par un pilote Italien, très ambitieux de récupérer un titre de champion du monde ? Une seule certitude, Marc Marquez possède l’avantage du terrain, et des points. Sauf grosse surprise, l’Espagnol devrait alors récupérer assez de points pour connaître la joie de l’obtention d’un nouveau sacre. Pour l’Italien, ce ne serait alors que partie remise.

Sachez qu’il est possible de regarder le Grand Prix de Moto GP de Valence en direct live sur Eurosport, à partir de 14 heures ce 12 novembre. Le résultat du Grand Prix d’Espagne et le vainqueur du championnat du monde seront également à voir sur Internet, dès que vous le souhaitez et après le terme du Grand Prix.

J’aime ça : J’aime chargement…