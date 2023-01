Le Top 14 de Rugby : Tous les favoris à la victoire finale

Le Top 14 de rugby et les favoris à la victoire finale > Au fil des ans, le Top 14 de rugby permettait de vivre des saisons passionnantes, dans une championnat où de nombreuses équipes ne se tenaient qu’en quelques points.

Lors de la saison 2014-2015 par exemple, bien malin était celui qui pouvait prévoir le vainqueur du Top 14 au classement général ; et pour cause, quatre équipes se partageaient les premières places en six points d’écart au maximum.

Tandis que le RC Toulon s’adjugeait la première place du classement avec 76 points et dix défaites, l’ASM Clermont terminait la saison régulière à la deuxième place, avec un petit point de moins que le premier ; le Stade Toulousain et le Stade Français complétaient ensuite le classement, avec 70 points chacun.

Bien que la fin de la phase régulière mît le RC Toulon et l’ASM Clermont sur un piédestal, la phase finale, en revanche, n’aura jamais vraiment été à l’avantage de ces deux formations. Le RC Toulon n’aura pas réussi à se sortir du piège de la demie-finale en allant s’incliner face au Stade Français, tandis que l’ASM Clermont chutera en finale.

Le Top 14 de rugby 2015-2016 et les favoris à la victoire finale

Définir des favoris à la victoire finale peut s’avérer compliquer dans un championnat de Top 14 de rugby où les six premières équipes accèdent à la phase finale et possèdent toutes un excellent niveau ; en 2014-2015, l’on vivra tout de même une belle sensation, avec la qualification d’Oyonnax, suite à sa très belle sixième place en phase régulière.

Un an plus tard, le constat n’est plus aussi évident qu’il y a un an, bien que certaines équipes sont encore plus que proches au classement. Fait notable toutefois, Oyonnax ne parvient plus à surprendre comme ce fut le cas l’an passé et c’est la relégation contre laquelle il fallait lutter en 2015-2016.

Devant, le Stade Français n’y est plus non plus et parvenir à remonter avant la fin de la phase régulière semblait être un euphémisme ; après treize journées, le Stade Français ne possédait alors que 22 points, pour cinq victoires et huit revers. Un bilan bien maigre lorsque l’on se dirigeait vers le haut du classement.

Ici, l’ASM Clermont, le RC Toulon, le Stade Toulousain et le Racing 92 se tiennent la main et sont suivis de près par la surprenante formation du CA Brive, ainsi que de l’équipe de Montpellier. Si ces deux formations n’étaient pas encore assurées de rejoindre la phase finale, l’on voit mal comment les plus grands du championnat de Top 14 de rugby ne pouvait pas lutter une nouvelle fois pour une victoire en finale de la phase finale. Vaincue en 2015-2016, l’équipe de l’ASM Clermont était alors très désireuse de prendre sa revanche.