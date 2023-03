Les matchs importants en Europa League

Les matchs importants de l’Europa League > Puisqu’il n’y a pas que la Ligue des Champions sur le plan Européen, la Ligue Europa peut se trouver être un excellent tremplin pour des formations en perdition, ou trop rapidement éjectées de la Ligue des Champions.

Souvent décriée (notamment en France où la compétition ne remporte que trop peu de suffrages positifs), l’Europa League n’en reste pas moins une belle compétition qui permet à son vainqueur de retrouver une Ligue des Champions la saison suivante.

Dans de telles conditions, l’on ne peut alors que constater que certaines équipes se donnent plus de moyens de réussir que les autres, elles qui voudraient finalement ne connaître que la Ligue des Champions. Pour ces dernières, l’on pourrait presque comprendre que l’on préfère se concentrer sur le championnat, là où l’on possède déjà une grande image ; cependant, se priver d’un trophée Européen serait un mauvais choix.

Impossible alors, de ne pas évoquer le cas des équipes Françaises que sont l’AS Saint-Etienne, l’AS Monaco, les Girondins de Bordeaux et l’Olympique de Marseille. Si l’on prend l’AS Monaco ou l’Olympique de Marseille, il est certain que lutter dans une Europa League n’est pas forcément à l’ordre du jour, surtout après avoir goûté à la Ligue des Champions il n’y avait pas si longtemps.

Les matchs importants des 16es de finale de l’Europa League 2016

Dans les faits, l’AS Monaco montrera rapidement son manque d’envie lors des matchs de poules, et l’AS Monaco terminera à la troisième place d’une poule qui était pourtant largement à la portée du club de la principauté, avec Anderlecht, Tottenham et Agdam.

Le constat fut encore plus sombre pour les Girondins de Bordeaux, qui n’auront finalement jamais connu la victoire en Europa League 2016. Avec seulement quatre points au compteur et une très dure dernière place du groupe, les supporters du club pouvaient pourtant en attendre bien plus de cette formation si l’envie avait été au rendez-vous.

Sur le plan des équipes Françaises toujours dans la compétition à l’entame des 16es de finales de l’Europa League 2016, l’on retrouvait donc l’Olympique de Marseille et le club de l’AS Saint-Etienne. En difficulté dans le championnat ; allant même jusqu’à se poser des questions sur une éventuelle place Européenne en 2016-2017, l’OM se devait de faire bonne figure en Europa League. La première phase de la compétition se déroulera finalement sans accrocs majeurs et l’Olympique de Marseille parviendra ; comme prévu, à poursuivre son aventure en Europa League avant de connaître son premier vrai défi, contre un club de l’Athletic Bilbao qui avait survolé la phase de groupe.

Alors que l’Olympique de Marseille effectue son premier vrai match important dans les 16es de finale de l’Europa League, c’est également le cas de l’AS Saint-Etienne. Dans son groupe, l’AS Saint-Etienne avait réussi l’exploit de ne concéder qu’une seule défaite et terminait fièrement à la deuxième place, juste derrière l’invaincue Lazio de Rome. Pour son 16e de finale, l’AS Saint-Etienne devait affronter le FC Bâle, un club équivalent sur le papier. Ici, l’AS Saint-Etienne pouvait compter sur une grande forme en championnat, d’autant que les Verts savaient se montrer décisifs devant les buts ; le regain du championnat pouvait-il suffire pour voir une victoire de l’AS Saint-Etienne en 16es de finale de l’Europa League ?