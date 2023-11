Retransmission du match du Cameroun en Direct TV et Streaming sur Internet + Résumé Vidéo des Buts

Voici comment voir le match du Cameroun en Direct aujourd’hui pour la CAN. Un match de la CAN du Cameroun que les fans fans ne veulent pas rater et voir en direct à la télévision. La rencontre d’aujourd’hui est à regarder en streaming live sur Internet également. Avec votre tablette, votre smartphone, votre ordinateur, cliquez ici pour voir le match du Cameroun de la CAN : un match de football en streaming, c’est possible ici !

Pour se préparer à la Coupe du Monde 2014, l’équipe du Cameroun jouera son deuxième match amical ce soir. En effet, pour son premier match préparatif, le Cameroun a joué contre la Macédoine et a gagné avec un score de 2-0. Ce soir, elle affrontera le Paraguay à Kufstein (Autriche) à 19h. Malgré l’absence d’enjeu, ce soir, Nicolas Nkoulou compte bien gagner ce match amical malgré l’absence d’un de ses plus grands joueurs. Ainsi, on apprend que Samuel Eto’o sera absent ce soir pour ce match Cameroun – Paraguay. Il a été touché au genou droit en fin de saison et toujours pas rétabli pour affronter le Paraguay. L’avant-centre de Chelsea souffre encore d’une douleur au genou mais espère quand même faire son retour avec sa sélection face à l’Allemagne le 1er juin prochain. Rappelons que le Cameroun affrontera les meilleures équipes de la CAN. Le sélectionneur du Cameroun a déclaré que « C’est un groupe difficile, mais on ne va pas là-bas pour des vacances. On peut accéder au deuxième tour, ça c’est clair. »

Regarder le Match du Cameroun en Streaming et Direct TV



En direct à la télévision, vous pouvez regarder le match de football de beIN Sport Cameroun en direct aujourd'hui.

Le match du Cameroun en direct Tv et Streaming sur Internet

