Regarder le Grand Prix de Formule 1 d’Abu Dhabi en vidéo live : Classement, résultat et champion du monde de F1 > Alors que le suspens est à son comble, l’on se demande vraiment qui de Lewis Hamilton ou de Nico Rosberg parviendra à récupérer un titre de champion du monde. Une première ou une confirmation, les destinées des pilotes sont bien opposées.

Car oui, tandis que Lewis Hamilton pourrait confirmer un nouveau titre de champion du monde de F1 ; le quatrième et le troisième successif au cours de sa carrière, son coéquipier Nico Rosberg pourrait, enfin, décrocher le premier sacre de sa carrière, un constat qui, pourtant, est bien loin d’être facile sur le papier.

Au cours de cette saison de Formule 1 2016, les deux pilotes Mercedes se sont mis, tour à tour, en avant. Tandis que Mercedes a décroché le titre constructeur depuis de nombreux Grands Prix de Formule 1 désormais, le titre des pilotes est plus compliqué à chercher et permet un suspens appréciable, un suspens que les amateurs de F1 n’ont pas connu depuis quelques années maintenant.

Si le début de saison était très nettement à l’avantage de Nico Rosberg, il faut dire que depuis le Grand Prix des États-Unis, l’on retrouve un Lewis Hamilton sûr de lui et n’hésitant pas à prendre tous les risques pour s’approprier des victoires ; indispensables à la conquête de son quatrième sacre de champion du monde de F1. Pour Nico Rosberg en revanche, l’on essaie surtout de limiter la casse et l’on se contente subtilement des secondes places, qui seraient suffisantes pour s’approprier le titre en fin de saison, ici au Grand Prix de Formule 1 d’Abu Dhabi.

En effet, et sur le papier, l’avance de Nico Rosberg est suffisante pour n’obtenir que des secondes places jusqu’au terme de cette saison de F1. Si le classement se resserre, les résultats obtenus permettent d’avoir encore une certaine confiance pour démarrer sereinement ce Grand Prix de Formule 1 d’Abu Dhabi, mais rien n’est encore inscrit dans le marbre, d’où l’importance de regarder le Grand Prix en vidéo live.

Alors que seulement douze points séparent les deux hommes, l’on pourra toutefois dire que l’avantage est du côté de Lewis Hamilton, ce dernier étant plus à l’aise lors de phases offensives. S’il doit réussir à obtenir une bonne place sur la grille de départ, ses performances en course seront également décisives, puisque seule une première position pourrait lui faire miroiter l’acquisition de son quatrième titre de champion du monde de F1.

S’il est bien second au classement général, il sait qu’il parvient à mettre la pression sur Nico Rosberg, et ce dernier ne compte pas pousser sa F1 dans ses derniers retranchements, ce qui pourrait le pousser à la faute, et, par la même occasion, lui enlever ses chances de premier sacre mondial. Si cette saison de F1 était surprenante, il ne fait nul doute qu’elle se termine de la même façon qu’elle aura commencée, sous un tonnerre d’applaudissements.

Lors du Grand Prix de Formule 1 du Brésil, la météo venait ajouter son grain de sable et de nombreux faits de course auront même poussé les commissaires à arrêter la course durant de nombreuses minutes. Si de nombreux pilotes ont connu des fautes les obligeants à abandonner, Lewis Hamilton et Nico Rosberg auront réussi à garder leur calme pour ne pas connaître le même sort. Il était, peut-être, écrit depuis longtemps que cette nouvelle saison de F1 serait l’une des plus haletantes à suivre, et, aujourd’hui, au Grand Prix de Formule 1 d’Abu Dhabi, jamais un classement et un résultat n’auront été aussi important pour obtenir le titre de champion du monde de F1 ; qui de Lewis Hamilton ou de Nico Rosberg parviendra à tirer son épingle du jeu ?

