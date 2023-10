Les jeux-vidéo, Microsoft, et la Paris Games Week à l’honneur > Nouveau week-end qui débute, et nouvelles informations qui tombent. C’est désormais officiel, la caméra Kinect de Microsoft ; qui a fait ses débuts sur Xbox 360, fait ses adieux aux joueurs.

Initialement sortie en 2010, la caméra Kinect avait connu des ventes exemplaires et encourageantes lors de ses premières années d’existence, puis sera tombée, peu à peu, dans l’oubli et l’indifférence la plus totale ; malheureusement. Au fil de sa carrière ; qui avait débutée pour tenter de lutter contre la montée en puissance du motion gaming, mis en avant par la Wii de Nintendo, la caméra Kinect de Microsoft parviendra tout de même à entrer dans le livre des records en s’affichant comme l’appareil électronique le plus vendu sur une courte période, et ce ne sont pas moins de 35 millions d’unités qui se sont écoulés. Finalement, le manque de jeux ; à terme, et une certaine frustration dans les reconnaissances des mouvements des joueurs auront eu raison de cette caméra Kinect, l’une des premières caméras 3D vendues à un prix accessible, au grand public.

Microsoft signe la fin de la caméra Kinect, programme de la Paris Games Week 2017

Autre information à retenir, le lancement, le 1er novembre prochain, de la nouvelle édition de la Paris Games Week, une référence pour les joueurs Français. Pour sa 8e édition, la Paris Games Week est désireuse de confirmer son statut d’évènement majeur du jeu-vidéo en France, et le programme se veut conséquent, notamment sur les titres à essayer, du 1er au 5 novembre prochain. Ici, les joueurs pourront notamment découvrir ; ou participer, à plusieurs compétitions E-Sport, se diriger vers la Paris Games Week Junior qui est bien moins fréquentée, mais qui permet aux joueurs les plus jeunes, de s’essayer à des titres plus adaptés. Comme à l’accoutumer, l’on retrouvera également un concert ; le Paris Games Week Symphonic. Enfin, parmi les titres jouables, l’on retiendra Yakuza 6 The Song of Life, Far Cry 5, Dragon Ball FighterZ, Kingdom Come Deliverance, Monster Hunter World, Ni No Kuni 2, ou The Crew 2 pour les jeux qui ne sont pas encore sortis.

